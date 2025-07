IFSP seleciona projetos para o estande institucional da SNEPT 2025 – IFSP

Submissão de projetos vai até 28 de julho; evento acontece em Brasília de 7 a 9 de outubro

Estão abertas as inscrições para submissão de projetos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) a serem apresentados na 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), organizada pela Setec/MEC. Em 2025, o evento acontece em Brasília, no período de 7 a 9 de outubro de 2025.

O prazo para inscrição de projetos vai até 28/07/2025. As submissões podem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/3nBVdFQBifc5nXhF6.

Essa chamada é uma iniciativa da Reitoria, por meio da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Inova IFSP). Detalhes sobre a seleção podem ser conferidos no Edital nº 147/2025.

Semana Nacional EPT — O evento, promovido pela Setec/MEC, será gratuito e acontecerá na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), entre 7 e 9 de outubro. O objetivo é a integração, a divulgação, o fortalecimento e a valorização dessa modalidade educacional junto à sociedade, contribuindo com a ampliação do seu reconhecimento social e a sua atratividade junto aos jovens e aos trabalhadores.

A SNEPT reunirá estudantes, professores e técnicos com exposição de projetos interativos e pesquisas desenvolvidas pelas instituições de ensino ofertantes da educação profissional e tecnológica de todo o país. No ano passado, mais de cinco mil pessoas, entre expositores e visitantes, estiveram no evento, onde foram apresentados mais de 400 projetos de 56 instituições.

Saiba mais em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/julho/semana-nacional-da-ept-sera-em-outubro.