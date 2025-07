Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS tem inscrições prorrogadas até 11 de julho

Com ações culturais nas escolas, projeto Intervalo Musical amplia a divulgação do IV Festival e incentiva mais estudantes a participarem da edição 2025 do Prêmio Helena Meirelles

Os estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) ganharam mais tempo para mostrar seu talento musical. A SED (Secretaria de Estado de Educação) prorrogou até o dia 11 de julho as inscrições para o IV Festival da Canção das Escolas Estaduais – Prêmio Helena Meirelles, iniciativa que tem revelado talentos e valorizado a expressão artística nas unidades escolares.

A decisão veio acompanhada de uma série de ações promovidas pelo projeto Intervalo Musical, que tem percorrido escolas da capital levando apresentações ao vivo durante os recreios. A proposta busca aproximar os estudantes do festival por meio de uma vivência artística direta, incentivando-os a inscrever suas composições autorais e mostrar sua voz.

Na EE Profª Joelina de Almeida Xavier, uma das escolas contempladas, os alunos foram recepcionados com música e entusiasmo. O professor e técnico do NUAC, Edclei Calado, acompanhado da cantora Izabele Acunha, comandou a apresentação que animou o intervalo. A ação integra o esforço da SED, por meio do NUAC (Núcleo de Arte e Cultura), para divulgar de forma criativa e inspiradora o festival.

De acordo com o gestor do NUAC, Prof. Dr. Fábio Germano da Silva, o projeto vai além da divulgação.

“O Intervalo Musical é um palco para despertar talentos e criar conexões. É uma forma inovadora de engajar nossos estudantes na produção artística e divulgar, de forma envolvente, o Festival da Canção. ”

O superintendente da SUPRE, Davi de Oliveira Santos, reforça o valor pedagógico da iniciativa.

“A arte tem um papel essencial na formação dos nossos jovens. Iniciativas como essa mostram como a escola pode ser um espaço de escuta, protagonismo e inclusão”.

Festival da Canção: arte como transformação

Destinado exclusivamente aos alunos da REE, o IV Festival da Canção tem como objetivo valorizar a produção musical estudantil e utilizar a arte como instrumento de educação, transformação social e construção de identidade.

Neste ano, o tema escolhido foi “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos para uma Convivência Harmônica”, que propõe um olhar sensível e necessário sobre empatia, respeito, inclusão e resolução de conflitos. A proposta incentiva os participantes a refletirem sobre a sociedade que desejam construir, dentro e fora do ambiente escolar.

A técnica de eventos do NUAC, Alessandra Rodrigues, destaca que a prorrogação das inscrições tem o propósito de ampliar as oportunidades.

“Cada edição nos revela estudantes com histórias e vozes potentes. Ampliar o prazo é abrir espaço para que mais talentos possam surgir e transformar a escola num verdadeiro palco de diversidade artística”.

Homenagem à mestra da viola

O festival presta homenagem à violeira sul-mato-grossense Helena Meirelles, considerada uma das maiores representantes da música regional brasileira. Helena desafiou padrões, rompeu barreiras de gênero e se consolidou como uma das principais instrumentistas do país. Sua trajetória de superação e talento inspira jovens artistas a explorarem sua própria voz por meio da composição autoral.

Próximas apresentações do Intervalo Musical

A programação do projeto segue até o dia 9 de julho. Confira os próximos encontros:

07/07 – 9h30 – EE Profª Maria de Lourdes Toledo Areias

09/07 – 9h30 – Ceep Hércules Maymone

Como participar

As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de julho, exclusivamente pelo link: https://doity.com.br/festivaldacancaodasescolasestaduaisdems2025

No site oficial do evento, os participantes têm acesso ao regulamento completo, critérios de avaliação e formulários. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a equipe do NUAC pelo telefone ou WhatsApp (67) 99824-8534.

O festival é uma realização da SED, por meio do NUAC e da SUPRE, com apoio da Setesc, Fundação de Cultura de MS, Febafams, Receita Federal, Fadeb/MS e Sanesul.

Confira aqui como foi o Intervalo Cultural na EE Profª Joelina de Almeida Xavier

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: Ricardo Agra/SED