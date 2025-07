Por MRNews



Este é o valor milionário do carro de Diogo Jota; jogador morreu em acidente na Espanha

A morte trágica do atacante português Diogo Jota, de 28 anos, ao lado do irmão André Silva, continua gerando comoção no mundo do futebol. O acidente fatal aconteceu na região de Zamora, no noroeste da Espanha, e envolveu um carro de luxo de alto desempenho: a Lamborghini Huracán.

Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol As, o veículo utilizado pelos irmãos era um modelo alugado, o que gerou ainda mais repercussão devido ao seu valor milionário e características técnicas impressionantes.

Um superesportivo de respeito

A Lamborghini Huracán é conhecida não apenas por seu design arrojado, mas também pelo desempenho de alto nível. O modelo conta com um motor V10 de 5.2 litros, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. A velocidade máxima ultrapassa os 325 km/h.

O valor estimado do modelo no mercado europeu ultrapassa os 280 mil euros, o que equivale a aproximadamente R$ 1,65 milhão na cotação atual. No Brasil, o preço de uma unidade pode chegar a R$ 3 milhões, devido a impostos e encargos.

A versão usada por Diogo Jota era uma das mais recentes, com detalhes em fibra de carbono e pacote aerodinâmico, segundo fontes próximas à investigação.

Circunstâncias do acidente

O carro saiu da pista em alta velocidade e colidiu com uma estrutura lateral na estrada. Após o impacto, o veículo pegou fogo, dificultando o trabalho das equipes de resgate, que foram acionadas imediatamente. Infelizmente, os irmãos não resistiram e morreram ainda no local.

A polícia espanhola segue apurando os detalhes do acidente, incluindo as condições da estrada, a velocidade do carro e se houve falha mecânica. Testemunhas relataram que o veículo estava em uma curva acentuada quando perdeu o controle.

Estilo de vida e paixão por carros

Diogo Jota, que defendia o Liverpool FC e a Seleção de Portugal, era apaixonado por carros esportivos, algo comum entre jogadores de elite. Nas redes sociais, ele já havia sido visto com outros modelos de luxo, sempre demonstrando interesse pelo universo automotivo.

Apesar do gosto por veículos velozes, Jota era conhecido por ser discreto fora dos gramados e manter um perfil familiar. Sua morte prematura gerou homenagens de clubes, jogadores e fãs de futebol de todo o mundo.

A Lamborghini Huracán envolvida no acidente agora faz parte de uma triste lembrança para os admiradores do atleta. O caso segue sob investigação e deve ser concluído nas próximas semanas pelas autoridades espanholas.

Última postagem de Diogo Jota horas antes de acidente fatal é de cortar o coração

O mundo do futebol ainda tenta assimilar a perda precoce de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção de Portugal, que faleceu na manhã desta quinta-feira, 3 de julho de 2025, ao lado do irmão André Silva em um trágico acidente de carro na Espanha. Além da dor causada pela tragédia, um detalhe tocante chamou atenção dos fãs nas redes sociais: a última postagem feita por Jota poucas horas antes do acidente.

No Instagram, onde o jogador era bastante ativo, Jota publicou uma imagem sorridente ao lado do irmão durante um passeio pelas paisagens espanholas. Na legenda, uma frase que hoje ecoa como uma despedida comovente:

“Nada como estar com quem faz tudo valer a pena. Dias assim a gente guarda pra sempre.”

A publicação, feita menos de 10 horas antes do acidente, comoveu seguidores, fãs, colegas de profissão e clubes de futebol em todo o mundo. Muitos internautas usaram o espaço para deixar mensagens de luto e agradecimento por tudo o que o jogador representou dentro e fora dos gramados. Emojis de corações partidos, chamas e bandeiras de Portugal tomaram conta dos comentários.

Tragédia na estrada

Diogo Jota e o irmão estavam viajando de carro pela região de Zamora, no noroeste da Espanha, quando o veículo saiu da pista e colidiu com uma estrutura de concreto. O impacto foi tão forte que os dois morreram na hora. Equipes de resgate chegaram rapidamente, mas já encontraram os irmãos sem vida.

A notícia foi confirmada por fontes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pelo Liverpool FC, que prestaram homenagens oficiais ao atleta. O clube inglês divulgou nota emocionada lamentando a perda de um “profissional exemplar e um ser humano admirável”.

Comoção internacional

A última postagem de Diogo Jota tornou-se um memorial digital espontâneo. Grandes nomes do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Bruno Fernandes, também comentaram ou compartilharam homenagens. O perfil oficial da Seleção de Portugal compartilhou a publicação em suas redes com a frase:

“Obrigado por tudo, Diogo. Seguiremos honrando sua história.”

A tragédia causou comoção não só entre fãs de futebol, mas em todo o cenário esportivo internacional. As hashtags #RIPJota, #LutoNoFutebol e #ForçaPortugal dominaram os trending topics no Brasil, Portugal e Reino Unido.

Legado

Aos 28 anos, Diogo Jota deixou uma trajetória marcada por gols decisivos, entrega em campo e carisma. Revelado no Paços de Ferreira, o jogador brilhou no Wolverhampton antes de chegar ao Liverpool, onde conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos principais atacantes do futebol europeu.

Seu legado, agora interrompido tragicamente, continua sendo celebrado pelos que o admiravam — dentro e fora das quatro linhas.

Tags: Diogo Jota, Liverpool, Seleção de Portugal, acidente fatal, última postagem, homenagem, futebol europeu, luto no esporte.