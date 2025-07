Educação de Ubatuba divulga resultado sobre ações sustentáveis – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde da última terça-feira, 2, os responsáveis pelo projeto “Turma do Lixo Zero” estiveram na sede da Secretaria de Educação para apresentação dos resultados das ações desenvolvidas nas escolas municipais durante o primeiro semestre de 2025.

Durante o encontro, foram debatidos os avanços das ações nas unidades escolares envolvidas, os desafios mais enfrentados, como a destinação de resíduos orgânicos, e as estratégias para ampliação do projeto ao longo do segundo semestre e nos próximos anos. A meta é aumentar gradativamente o número de escolas participantes e implantar práticas sustentáveis de forma integrada ao ambiente escolar.

“O foco, agora, é intensificar a implantação de composteiras nas escolas, uma vez que os resíduos orgânicos ainda são o principal desafio para a obtenção do Selo Lixo Zero”, salientou a coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, Alessandra Panza.

Um exemplo de destaque foi a EM Madre Maria da Glória, que utilizou o tema da sustentabilidade como inspiração para sua festa caipira, com incentivo ao consumo consciente e desconto para quem levasse canecas e cumbucas reutilizáveis. Já os alunos do 5°ano da EM Prof° Olga Ribas de Andrade Gil apresentaram um coral durante o Evento Atitude Cidadã Lixo Zero, que ocorreu em junho, no Museu da Vida Marinha.

“Acreditamos em uma Educação que vai além da sala de aula, e o projeto Lixo Zero é uma ferramenta fundamental para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis. As ações já desenvolvidas mostram que, com envolvimento da comunidade escolar, conseguimos promover mudanças de comportamento significativas”, destacou o secretário da pasta, Laércio Pereira Junior.

O relatório apresentado também propõe novas ações educativas e atividades práticas, como campanhas de reciclagem, oficinas e visitas técnicas, com o objetivo de formar uma nova geração mais atenta às questões ambientais e comprometida com o futuro do planeta.