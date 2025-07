Cooperativas apresentam propostas para Centro de Triagem

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

Quatro cooperativas apresentaram documentação para operar o Centro de Triagem Municipal, referente ao Edital de Chamamento nº 01/SMC/2025, publicado em 29 de maio deste ano.

As participantes do chamamento estão divididas em duas modalidades: A, que utilizará a linha mecanizada existente, e B, que montará uma nova linha mecanizada. As cooperativas pretendem assumir as atividades de triagem, como: segregação, processamento e venda de resíduos recicláveis ou reutilizáveis, provenientes da coleta seletiva realizada no município.

A Comissão de Avaliação, formada por membros da Prefeitura de São José dos Campos e da Urbam, analisou os documentos apresentados no primeiro envelope e constatou que todas as cooperativas estão habilitadas. O resultado foi o seguinte:

Modalidade A: Cooperativa CCRS – Central das Cooperativas de Resíduos Sólidos e Labore – Cooperativa de Serviços e Educação

Modalidade B: Cooperativa Sepalix e Cooperativa Sol para Todos

O certame entra agora na fase de Análise de Conformidade e Classificação do segundo envelope, que contém as propostas.

O pré-informativo das vencedoras será publicado no dia 18 de julho. Haverá prazo para entrega de recursos (até 23/07/25), análise dos recursos (até 29/07/25) e divulgação do resultado final do chamamento no dia 30 de julho.



Manutenção da Cidade