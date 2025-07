Cerimônia marca o início dos Jogos Regionais em São José

Nei José Sant’Anna





Colaboraram os estagiários Miguel Santos e Mirella Ramos

Que comecem os Jogos!

A Farma Conde Arena foi palco nesta sexta-feira (4) da abertura da 67ª edição dos Jogos Regionais. O público vibrou com as apresentações culturais, o desfile das delegações, as homenagens aos atletas históricos joseenses e o acendimento da pira, que marcou oficialmente o início da competição.

São José dos Campos será a sede principal dos Jogos, recebendo a maior parte das disputas entre os dias 3 e 13 de julho. Esta é a primeira vez, desde 1987, que a cidade sedia o evento.

A nadadora olímpica Fabiola Molina, responsável por acender a pira simbólica e ex-atleta dos Jogos Regionais de 1987, destacou a importância da competição. “O grande tesouro são os aprendizados, a superação, o não desistir, o respeito ao adversário. E isso ninguém pode tirar do atleta, então todos aqui já estão sendo beneficiados com essa vivência.”

Delegações perfiladas | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

A nova geração segue os passos das estrelas. Aos 15 anos, o atleta Gustavo Machado Martins viveu uma experiência marcante ao participar de uma solenidade esportiva desse porte.

“É a primeira vez que eu estou em um espaço desse, com todo mundo aplaudindo, todo mundo gritando pelo esporte”, contou o integrante da equipe de atletismo do Atleta Cidadão, que ficou bastante emocionado com a oportunidade. “É uma energia que contagia.”

Apresentações de equipes joseenses | Fotos: Cláudio Vieira/PMSJC

Representando o programa, Gustavo destacou o orgulho de integrar uma equipe tão tradicional. “É uma paixão participar desse grupo que é São José. A cidade é muito forte nos esportes, os esportes são muito valorizados aqui.”

Para ele, o comprometimento dos colegas das equipes joseenses é um diferencial. “Os atletas se dedicam muito e estão todos os dias lá para treinar. Isso mostra que a gente está pronta para qualquer coisa.”

A cerimônia contou com desfile das delegações dos 33 municípios participantes, apresentações das equipes de ginástica rítmica, taekwondo e dança, por integrantes do grupo de idosos que representam São José dos Campos nos Jogos da Melhor Idade (Jomi). O juramento do atleta foi feito por Raissa Cruz, da ginástica rítmica do Atleta Cidadão.

Raissa fez o juramento do atleta | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Um dos pontos altos da festa foi a homenagem a atletas históricos da cidade, com grande relevância no cenário nacional e internacional, como os nadadores Fabíola Molina e Diogo Yabe, que, juntos, representaram o Brasil em 4 edições dos Jogos Olímpicos; os judocas Michiharu Sogabe, Claudio Calasans Camargo e Arnaldo Menani; os nadadores Guilherme Belini e Jander Lazaroni; os ex-jogadores Zezinho Friggi (futsal) e Zé Geraldo (basquete) e o capoeirista Everaldo Bispo de Souza (Lobão).

Homenagem aos atletas históricos | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

São José dos Campos é o maior campeão dos Jogos Regionais, com 11 títulos consecutivos. As conquistas vieram nas edições de 2012 a 2019, 2022, 2023 e 2024, com diferentes cidades-sede. As edições de 2020 e 2021 foram canceladas pela pandemia.

Promovidos pelo Governo do Estado, com apoio da Prefeitura, os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados no segundo semestre.

A programação completa está disponível na página da competição.



