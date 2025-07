Bairro Maravilha transforma ruas da Cidade de Deus e do Itanhangá com obras de urbanização – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Obras do programa Bairro Maravilha na Cidade de Deus – Foto: Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o vice-prefeito Eduardo Cavaliere entregaram, neste sábado (05/07), mais duas obras do programa Bairro Maravilha. os beneficiados foram o conjunto Casinha Nova, na Cidade de Deus, e cinco ruas do Itanhangá, incluindo a Terezinha Branco e Caminho do Bicão.

O Bairro Maravilha é um programa que urbaniza ruas e leva qualidade de vida aos moradores. No total, 48 vias residenciais foram totalmente revitalizadas nas duas localidades. Os moradores agora contam com vias asfaltadas, calçadas reconstruídas e sistema de drenagem moderno, melhorias que somaram um investimento de R$ 28 milhões.

– Esse é um projeto que, além das melhorias concretas, com o asfaltamento de ruas, novas calçadas e novo sistema de drenagem, ele dá dignidade às pessoas. Porque elas deixam de pisar na lama, de ter o esgoto jorrando na porta da sua casa. Por isso, ele recebe atenção toda especial da prefeitura – disse o prefeito do Rio.

Na Cidade de Deus, as obras contemplaram 43 logradouros do conjunto Casinha Nova, entre eles as ruas do Amor, Deus Conosco e Alegria. O projeto incluiu a instalação de 616 metros de galerias de águas pluviais, 19 mil metros quadrados de asfalto e 6,7 mil metros quadrados de calçadas acessíveis. As intervenções aprimoram o escoamento da água da chuva e garantem mais mobilidade e segurança para quem vive na comunidade. Os serviços continuam em andamento em outros cinco endereços da região.

Já no Itanhangá, foram requalificadas as ruas Terezinha Branco e Caminho do Bicão, as travessas 1 e 2 e o Acesso. As melhorias envolveram a implantação de 715 metros de drenagem, 1,1 mil metros de rede de água potável, 910 metros de rede de esgoto tratado, 3,6 mil metros quadrados de pavimentação e 1,3 mil metros quadrados de calçadas renovadas.

-É mais uma fase do programa Bairro Maravilha, que transforma a realidade desses locais, com pavimentação e redes de água e esgoto. Essa transformação começou na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes em toda a região da Muzema. Estamos entregando mais cinco ruas para dar dignidade e qualidade de vida à população – explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson dos Santos.

A dona-de-casa Fabia Maria Nobre, de 52 anos, moradora da Muzema, contou como as obras foram importantes, principalmente, porque sofria nos dias de chuva forte.

-O esgoto era a céu aberto. Tinham ratos que entravam dentro de casa. Na chuva, a água alagava. Com as obras, a situação melhorou completamente – revelou Fabia.

Criado para transformar as áreas que mais sofreram com a falta de investimentos, o Bairro Maravilha é hoje o maior programa de reurbanização em curso na cidade do Rio. Desde 2021, 62 obras foram concluídas nas zonas Norte e Oeste da cidade, enquanto outras 22 seguem em andamento. São mais de R$ 1,2 bilhão investidos em drenagem, pavimentação, calçadas e acessibilidade.

Mais do que melhorias urbanas, o programa leva dignidade, segurança e qualidade de vida para milhares de famílias cariocas, ajudando a reduzir desigualdades e promover cidadania com infraestrutura de verdade.

-As obras trouxeram saneamento básico, o que a gente não tinha antes. Era um mau cheiro terrível. Nos temporais, os moradores pediam quase tudo. Mas, agora, as ruas não enchem – comemorou o pastor Henan Orquera, de 51 anos, que vive com a família na Muzema.