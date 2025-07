89ª Prova Pedestre “Corrida 9 de Julho – Troféu Rinaldo Panúnzzio” – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Esportes, informa o trajeto oficial da corrida e os detalhes sobre a entrega dos kits de participação.

A competição contará com percursos de 5 km e 10 km, passando por importantes vias da cidade: Avenida Presidente Vargas, Rua Dom João VI, Rua Imperatriz Leopoldina, Rua Quintino Bocaiúva, Avenida João Pessoa e Avenida Ministro Salgado Filho.

A retirada dos kits será realizada no dia 08 de julho (terça-feira), das 10h às 17h, na sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Luiz Pasteur, s/nº – Pedregulho.

A organização solicita, no momento da retirada do kit, a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

A Corrida 9 de Julho é um dos eventos esportivos mais tradicionais da região e integra o calendário comemorativo da Revolução Constitucionalista de 1932, promovendo esporte, saúde e cidadania para a população.