Viep promove vacinação contra gripe no Calçadão na sexta, 4 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Vigilância Epidemiológica de Ubatuba (Viep) promove, nesta sexta-feira, 4, uma ação de vacinação contra a gripe no Calçadão da rua Dona Maria Alves, no centro da cidade. A aplicação das doses será realizada das 13h30 às 17h.

A iniciativa busca incentivar a imunização da população diante dos índices de baixa cobertura vacinal registrados até o momento. De acordo com dados publicados no portal do Ministério da Saúde, em Ubatuba, foram aplicadas 20.130 doses da vacina contra a gripe, o que corresponde a 44,10% do público-alvo estimado em 22.571 pessoas.

“É comum observar um aumento nos casos de gripe (influenza) com a queda das temperaturas. Em ambientes mais frios, as pessoas tendem a passar mais tempo em locais fechados e com pouca ventilação, facilitando a transmissão do vírus de pessoa para pessoa”, lembrou a enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi.

A vacina contra a gripe é indicada para a prevenção de complicações causadas pelo vírus influenza, principalmente em grupos com maior risco de agravamento da doença. importância da vacinação como medida de proteção individual e coletiva.

“A vacina age estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos contra as cepas do vírus que devem circular na estação. Ao se vacinar, você reduz drasticamente o risco de contrair a doença, e, caso seja infectado, as chances de desenvolver quadros graves, hospitalizações e até mesmo óbitos são significativamente menores”, finalizou a enfermeira.