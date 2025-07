Ubatuba vai priorizar investimentos em Saneamento, Segurança e Infraestrutura – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Após analisar as sugestões enviadas pela população por meio da colaboração à consulta pública do Orçamento Participativo, a Prefeitura de Ubatuba definiu as prioridades estratégicas para os próximos anos, com foco em Meio Ambiente, Saúde, Mobilidade e Turismo Sustentável.

Foram 1092 registros – desses, 860 responderam de forma integral o questionário que ficou disponibilizado no site da prefeitura no período de 1º a 30 de junho, com o objetivo de coletar sugestões que traduzem as maiores demandas da população.

Após uma análise do setor especializado da Secretaria da Fazenda, foram identificados os principais eixos de atuação em que o trabalho deve ser direcionado:

Saneamento Básico e Meio Ambiente:

Ampliação da rede de esgoto e fiscalização rigorosa contra despejos irregulares em rios e praias.

Uso dos recursos da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para projetos de despoluição e educação ambiental.

Limpeza contínua de praias e rios, com campanhas de conscientização.

Infraestrutura e Mobilidade:

Pavimentação de ruas com bloquetes e melhoria da iluminação pública.

Expansão de ciclovias seguras e transporte público eficiente.

Planejamento de rotas alternativas para evitar congestionamentos na alta temporada.

Saúde e Segurança

Construção de um hospital municipal com UTI e ampliação de serviços na Santa Casa.

Aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) para patrulhamento e fiscalização ambiental.

Turismo e Ordenamento Territorial

Revitalização de orlas (como Itaguá e Caisão) com banheiros públicos e lixeiras.

Fiscalização de som alto, barracas irregulares e estacionamento em praias.

Incentivo ao turismo sustentável, com eco trilhas e atividades náuticas organizadas.

Economia

Fiscalização de comércio irregular, principalmente nas praias da cidade

“A população tem a oportunidade de participar ativamente do orçamento participativo e apresentar suas opiniões sobre as prioridades do município. As audiências públicas ainda serão realizadas antes da finalização do processo, e todo o resultado dessa consulta popular será encaminhado aos secretários, que poderão incluir as demandas em seus orçamentos. Além de atender a uma obrigação legal, esse é um espaço essencial de diálogo com a sociedade”, pontuou o secretário adjunto de Fazenda, Benedito Altair dos Santos.

As informações estatísticas da consulta podem ser acessadas pelo link: https://pesquisas.ubatuba.sp.gov.br/index.php/statistics_user/446695.