Times do Atleta Cidadão treinam para brilhar nos Jogos Regionais

Integrantes do programa Atleta Cidadão, mantido pela Prefeitura, vão representar São José dos Campos em 15 modalidades nos Jogos Regionais, que começam nesta sexta-feira (4) e vão até o dia 13. Nesta semana, as equipes femininas e masculinas da base estão treinando com dedicação para manter a hegemonia e conquistar em casa o 12º título seguido.

Vôlei feminino

Com o objetivo de manter o protagonismo, o voleibol feminino – que estreia contra Santa Branca na sexta-feira (4), às 18h, no Sesi – aposta em uma equipe forte e bem preparada para a competição deste ano. Entre as destaques, está Bárbara Terra, de 20 anos, recém-chegada à equipe e cheia de motivação para defender a delegação joseense.

“É muito importante pra mim, já participei de alguns Jogos Regionais, mas desta vez foi algo inesperado”, disse a oposta, que antes atuava no Vila Nova, de Goiânia. “Eu estava passando por uma temporada conturbada e vir representar São José, que é o atual campeão, é muito significativo para a minha carreira. Também porque é um time forte, preparado. Acredito que vamos conquistar bons resultados.”

Emocionada, Bárbara conta que a referência dela é Fernanda Garay, uma das maiores jogadoras da história do vôlei nacional. “Ela também é do Sul e é uma ponteira incrível. Acompanho sua trajetória desde as Olimpíadas e dos tempos em que jogava na Sogipa, clube onde também tive a oportunidade de atuar. Sempre que vejo o caminho que ela trilhou, me inspiro e me esforço para tentar ser, pelo menos, 20% do que ela foi.”

Do lado de fora da quadra, quem também acredita no potencial da equipe é o técnico André Tondato, há 8 anos no Atleta Cidadão. Ex-atleta do São José, ele retornou à cidade para assumir o desafio de formar novos talentos.

“As expectativas para os Jogos são as melhores, estamos sempre brigando pelas primeiras posições”, afirmou o treinador. “As equipes mais fortes são Guarulhos, que enfrentamos durante o Campeonato Paulista, e São Sebastião, que, até onde sei, contratou algumas atletas especialmente para os Jogos. Sabemos que é uma competição importante tanto para nós quanto para a Prefeitura, e por isso já estamos nos preparando há seis meses.”

Meninas do vôlei estão focadas para a estreia | Foto: PMSJC

Basquete masculino

O basquete masculino do programa, que entra em quadra na próxima semana (data a ser definida), intensificou a preparação para os Jogos Regionais. Nos treinos, os atletas vem demonstrando disciplina, dedicação e entrosamento, refletindo o alto nível de competitividade do grupo, que buscará mais um título regional contando com o apoio da torcida.

À frente da equipe está o técnico Pedro Henrique de Oliveira, que conhece o Atleta Cidadão, no qual começou como atleta, desde o centro das quadras. Hoje ele também coordena as categorias de base da modalidade.

“É uma referência no Brasil inteiro”, acentua o comandante, que destaca o papel transformador do programa na vida dos jovens. “Muita gente nos procura para saber como funciona. Ele não forma apenas atletas – ele forma cidadãos, boas pessoas. A gente preza pela evolução dos meninos como jogadores, mas também como seres humanos: trabalho em equipe, convivência em grupo, responsabilidade – tudo isso o esporte ensina.”

Sobre a próxima competição, o treinador está otimista. O time é o atual campeão paulista sub-20, e no ano passado ganhou a medalha de ouro nos Regionais e Jogos Abertos do Interior. “Nossa expectativa é muito boa. Mantivemos a mesma base, com atletas experientes e acostumados a jogar juntos. E, por ser em São José, teremos o apoio das famílias e dos torcedores. Estamos animados e vamos em busca de mais um título.”

Um dos expoentes do quinteto joseense é o armador Gabriel Pedrosa, de 21 anos, que integra o Atleta Cidadão desde os 11. Com uma década de carreira, ele acumula passagens por importantes torneios nacionais.

Gabriel participa do Campeonato Paulista desde os 12 anos. Aos 17, disputou a LDB. E, na última temporada, fez parte da equipe adulta no NBB e Estadual. “O atleta que mais admiro é o LeBron James, pela longevidade e pela forma como ele trata o esporte e toda a comunidade ao redor”, disse Gabriel.

Gabriel está há 10 anos no programa | Foto: PMSJC



