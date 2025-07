SES promove ação lúdica para prevenir síndrome Mão-Pé-Boca com crianças do CEI Zedu – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O principal objetivo da ação é promover de forma divertida e acessível a conscientização das crianças sobre medidas básicas de higiene.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu quinta-feira (3) uma ação educativa e divertida no CEI Zedu (Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad) para conscientizar os alunos sobre a prevenção da Síndrome Mão-Pé-Boca. A iniciativa, que teve início às 9h, envolveu crianças de 4 a 6 anos atendidas na unidade de educação infantil.

O principal objetivo da ação é promover de forma divertida e acessível a conscientização das crianças sobre medidas básicas de higiene e prevenção da Mão-Pé-Boca. Ao educar os pequenos desde cedo, a SES busca fortalecer a saúde da comunidade e reduzir a incidência da doença no estado.

A Síndrome Mão-Pé-Boca é uma doença viral comum, especialmente em ambientes escolares, e costuma apresentar maior circulação entre os meses de junho e julho. Dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) revelam que, em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 430 casos confirmados da doença, e nos primeiros seis meses de 2025, já foram 207 casos.

Nesse sentido, a SES desenvolveu uma metodologia lúdica e interativa. As crianças participaram de atividades com personagens e materiais ilustrativos, tornando o aprendizado mais acessível e cativante.

Nathan Brasil, de seis anos, demonstra ter compreendido a mensagem da prevenção durante a apresentação e interação com os personagens. “Eu gostei muito do Fofão e todo mundo, porque é para não deixar germe entrar na mãozinha. Eu nunca peguei ‘bichinho’ [doença]. Depois do que eu aprendi aqui hoje, vou lavar as mãos lá em casa”, garantiu Nathan, mostrando o impacto da atividade lúdica em seu aprendizado.

A iniciativa contou com o apoio da equipe técnica da Gerência de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES que em conjunto com as professoras do CEI Zedu, auxiliaram na condução das atividades e na orientação das crianças.

De acordo com a gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, Jakeline Miranda Fonseca, ações educativas em ambientes escolares são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão da síndrome. “Estamos observando um aumento no número de casos em nosso Estado, o que reforça a urgência de ações como esta. Por isso, é fundamental conscientizar tanto as crianças quanto os educadores sobre a importância da higienização das mãos, uma medida simples, mas extremamente eficaz na prevenção da doença. Essa parceria entre a SES, a unidade escolar e a comunidade reforça o compromisso em promover a saúde pública desde a primeira infância”, destaca Jakeline

Segundo a diretora do CEI Zedu, Fátima Mack, a atividade terá um impacto não somente no ambiente escolar, mas também dentro dos lares dos pequenos. “Sabemos que as crianças absorvem muito mais facilmente o conhecimento através da brincadeira e de atividades lúdicas. Ao aprenderem aqui, de forma divertida, as crianças levam esse conhecimento essencial de higiene para suas casas, compartilhando com seus pais e ampliando a conscientização.

Prevenção

A síndrome mão-pé-boca é causada por vírus e se manifesta com febre, mal-estar e erupções nas mãos, pés e boca. A transmissão é rápida, principalmente em creches e escolas.

Por isso, a prevenção é essencial. Se a criança apresentar sintomas, deve ser levada a uma unidade de saúde para avaliação. Alguns hábitos ajudam a conter a disseminação da doença:

Lavar as mãos: Utilizar água e sabão com frequência, especialmente após o banheiro, antes das refeições e após tossir ou espirrar.

Higienizar brinquedos e superfícies: Limpeza regular evita a propagação do vírus.

Evitar contato com doentes: Afastar-se de pessoas com sintomas reduz o risco de transmissão.

Etiqueta respiratória: Tossir ou espirrar no braço ou em lenço ajuda a conter o vírus.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis