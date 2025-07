Sedhuc realiza encontros da Pré-conferência Municipal de Assistência Social

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc) realizou, nesta quinta-feira (3), os encontros da Pré-conferência Municipal de Assistência Social, reunindo profissionais da área e moradores que utilizam os serviços ofertados pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Essa estratégia teve como objetivo ampliar a participação popular, facilitando o acesso das pessoas que residem nos territórios atendidos.

As pré-conferências ocorreram de forma descentralizada, em cinco polos: Cras Roger, Ilha do Bispo, Mangabeira, Vale das Palmeiras e na sede da Comunidade Doce Mãe de Deus. “Nós realizamos a conferência em cinco polos, descentralizando e possibilitando maior participação da população. O objetivo é garantir que os usuários possam contribuir com a construção das propostas, sem a necessidade de se deslocarem para locais distantes”, explicou a secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania e atual presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Benicleide Silvestre.

Ela também visitou os locais onde estavam sendo promovidas as rodas de conversa e reforçou a importância desses momentos. “Estamos neste encontro hoje para trazer à discussão, o que é a política da assistência, a importância da conferência e de elaborar essas propostas que nós levaremos para a Conferência Municipal, na próxima semana. O objetivo é levar a nossa necessidade enquanto profissionais e usuários do Sistema Único da Assistência Social para fortalecer cada vez mais a sua execução no nosso município”, destacou.

Os encontros são também espaços de formação e troca de experiências entre os profissionais da área. A assistente social Arônia Jokeberg, que atua há dez anos na política de assistência, falou sobre a importância de participar ativamente desses processos. “É um momento de significar nosso trabalho e reciclar o saber. Discutimos ações, benefícios e os próprios desafios dos nossos territórios. Esses encontros são fundamentais para melhorar o atendimento, ampliar a inclusão e fortalecer a rede. A assistência precisa estar conectada com a saúde, com a educação, com outras políticas públicas. Trabalhar em rede é essencial”, ressaltou.

As discussões nos polos foram organizadas em torno de eixos temáticos que também serão debatidos na Conferência Municipal marcada para a próxima semana. A participação nas pré-conferências ajuda a construir uma base sólida para as deliberações finais.

A Conferência Municipal de Assistência Social contará com a participação paritária de 50% da sociedade civil e 50% de representantes governamentais, garantindo voz ativa tanto aos usuários quanto aos profissionais da política de assistência.

Conferência – Com o tema ‘20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência’, a Prefeitura de João Pessoa promove, nos dias 9 e 10 de julho, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento será realizado na Federação Espírita Paraibana, localizada na Avenida General Bento da Gama, nº 555, no bairro da Torre.

A conferência é organizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS-JP), e integra o calendário oficial do município como um espaço de escuta, avaliação e proposição de políticas públicas voltadas à área da assistência social. O evento reunirá usuários, trabalhadores, entidades da sociedade civil, gestores e representantes do poder público.