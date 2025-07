Secretaria de Saúde divulga o funcionamento das suas unidades durante a Cúpula do BRICS – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, não terá mudanças no funcionamento – Beth Santos/Prefeitura do Rio

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante o ponto facultativo desta sexta-feira (4/7) e o feriado de segunda-feira (7/7) por causa da Cúpula do BRICS, marcada para domingo (6/7) e segunda-feira.

O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, funcionará das 8h às 22h durante todo o período. O Super Centro Carioca de Vacinação unidade ParkShoppingCampoGrande acompanhará o horário do centro comercial.

As unidades de Atenção Primária – centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação – terão funcionamento normal, abrindo na sexta-feira, no sábado (5/7) e segunda-feira, e fechando no domingo. Para saber o horário de funcionamento da cada unidade de referência, acesse o portal Onde Ser Atendido.

O Super Centro Carioca de Saúde (SCCS), em Benfica, também não terá mudanças no funcionamento. A unidade abre na sexta-feira, das 7h às 20h; no sábado, das 8h às 20h; e na segunda-feira, das 7h às 20h. O SCCS não abre aos domingos.

Unidades que funcionam 24 horas:

– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital do Andaraí – Andaraí

– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro

– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca

– Maternidade da Rocinha – Rocinha

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA Manguinhos

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– UPA Del Castilho

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional de Realengo

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Correa

– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto

– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto

– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara

– Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Maria Clara Machado

– Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Maurício de Souza

– Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Eliza Santa Roza