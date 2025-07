Professores celebram formatura na Escola de Formação

Fernanda Niquirilo





Educação e Cidadania

A noite de quarta-feira (2) foi de emoção e conquista para 38 educadores que concluíram a formação preparatória da 14ª turma da EFE (Escola de Formação do Educador) de São José dos Campos.

Realizada no CEFE (Centro de Formação do Educador), a cerimônia marcou oficialmente o encerramento de mais uma etapa fundamental na trajetória dos novos professores da rede de ensino municipal.

Diante de familiares, amigos e autoridades, os formandos foram homenageados e receberam os certificados de conclusão, celebrando não apenas o fim de um ciclo, mas o início de um novo capítulo na educação pública da cidade.

Para Juliana Valério, professora de artes, o período de formação foi marcado por descobertas e fortalecimento da vocação docente. “Durante a EFE, vivi momentos de troca incríveis. Esse momento representa uma conquista pessoal, eu mudei de carreira e entrei agora para docência no auge dos meus 49 anos, então é muito significativo estar aqui, estou realizando um sonho”, disse.

“Na EFE pude ter um olhar humano para a Educação, a importância de como se conectar com o aluno. Sinto que estou mais preparada para fazer a diferença em sala de aula”, destacou Juliana.

Juliana Valério, formanda da EFE, destaca empenho e superação dos professores | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Com experiências distintas e histórias inspiradoras, cada um dos formandos compartilhou a mesma certeza: a de que ensinar é também um processo de constante aprendizado.

A professora de inglês, Isadora Saraiva, viveu a emoção da formatura pela segunda vez. Formada anteriormente em outra turma, ela retornou à Escola para um novo ciclo.

“Voltar à formação foi como renovar meus votos com a educação. Passar pela EFE é muito mágico, a primeira formação que fiz como P1 me fez me aprofundar e me trouxe uma segurança muito grande para trabalhar com o ensino infantil e fundamental, e nesta segunda formação vejo que criei mais laços. Eu sempre vi aqui no Parque da Cidade várias lagartinhas e pensava muito sobre metamorfose, agora mais próximo do inverno não as vejo mais, acho que elas se transformaram em borboletas e eu també”, contou.

“Me sinto pronta para estar em sala, a cada etapa a rede se fortalece e nós, professores, ganhamos mais ferramentas para ensinar com excelência”, frisou Isadora.

Isadora exibe com orgulho e felicidade os seus certificados de formação | Foto: PMSJC

Já o pedagogo Henrique PalaverDallago destaca o quanto a formação vai além dos conteúdos técnicos. “A EFE nos provoca a refletir sobre o nosso papel como educadores e a enxergar a sala de aula como um espaço de construção coletiva. Vejo que pra todos nós essa foi uma conquista pessoal, poder ingressar na Prefeitura como professor efetivo é incrível, eu mesmo fiquei muito feliz. Eu vim do sul pra São José, trabalhei com muitas coisas, mas o meu coração chamou para a educação e agora retornar a sala com toda a bagagem da EFE me traz uma confiança muito maior. Queremos fazer o bem e dar o nosso melhor, temos que aproveitar isso, que é algo único no nosso país”, afirmou.

Educação que passa gerações

Durante a cerimônia os convidados puderam refletir sobre a trajetória da educação ao longo do tempo e de todas as mudanças, uma figura permanece essencial: o professor.

“Cada um contribuiu com a sua bagagem pessoal e profissional, enriquecendo nossos dias com generosidade e empenho. Foi muito bom acompanhar o crescimento de vocês e o nosso durante esse período de encontros e partilha de saberes. Assim, foi com afeto e partilha de nossas experiências profissionais na rede, acompanhamos com carinho a trajetória cotidiana de cada integrante dessa turma. Vocês estão preparados para construir um futuro melhor para a educação em São José dos Campos”, afirmou a diretora da EFE, professora Thaís Campos de Oliveira Freitas.

Novos professores formados pela EFE celebram a conclusão da Escola de Formação do Educador | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Formação

A Escola de Formação do Educador da Prefeitura de São José oferece espaços para a realização de projetos que visam qualificar, capacitar e aperfeiçoar todos os professores da rede municipal, gestores escolares e demais profissionais da educação.

Os recém-contratados pela Prefeitura passam por período dedicado exclusivo à formação pedagógica, podendo chegar a três meses, com atividades práticas em laboratórios inovadores, residência pedagógica e capacitações para uso de tecnologias educacionais.

Os educadores e especialistas que já atuam nas escolas e na Secretaria de Educação e Cidadania também poderão contar com o local para formações e especializações para funções superiores e práticas pedagógicas inovadoras.



MAIS NOTÍCIAS



Educação e Cidadania