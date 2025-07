Participe da consulta pública referente ao Nugs e ao Neabi para o PDI 2024-2029 – IFSP

Consulta está disponível até o dia 9 de julho; acesse aqui o formulário

Toda a comunidade está convidada a contribuir com a consulta pública para a construção do texto referente ao Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (Nugs) e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi), que tem como ponto de partida a Política de Ações Afirmativas do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSP (PDI 2024-2029). A consulta está disponível até o dia 9 de julho. Acesse aqui o formulário.

O texto referente aos núcleos contém, entre outros pontos, as informações sobre suas atuações, a trajetória das ações afirmativas no IFSP e os princípios fundamentais de uma política de ações afirmativas. A íntegra do texto pode ser acessada aqui.

Acesse aqui o PDI 2024-2029, que está em processo de revisão.