Oficina infantil gratuita “Meu corpo conta histórias” acontece no dia 11 de julho no CEU das Artes do Laranjeiras – Agência de Notícias

Crianças de 7 a 10 anos poderão participar, no dia 11 de julho, das 13h às 15h, da oficina gratuita “Meu corpo conta histórias”, com a atriz, artista visual e arte-educadora, Ivanise de Carlo, na biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras.

A programação é viabilizada pelo edital 2024 da Lei de Incentivo à Cultura (Linc) de Sorocaba, uma iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

A atividade tem como intuito conduzir os participantes a explorarem o corpo como instrumento de criação, desenvolvendo a interpretação de personagens com o uso de mímicas e objetos cotidianos, por meio de jogos teatrais.

As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser realizadas no dia. O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações pelo telefone: (15) 3221-9917.