Museu do Folclore recebe oficina de Teatro de Bonecos

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

O Museu do Folclore de São José dos Campos receberá nos dias 25, 26 e 27 de julho, uma oficina de Teatro de Bonecos Mamulengos. A atividade acontecerá das 13h às 17h na Sala das Panelas e já está com inscrições abertas por meio deste link. Estão sendo oferecidas 20 vagas.

A oficina é uma contrapartida do projeto de aprimoramento Aprendendo com Mestres, Multiplicando Saberes, de autoria do Grupo Boneco Vivo, de São José dos Campos, viabilizado pelo FMC (Fundo Municipal de Cultura), da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

A atividade será desenvolvida de forma teórica e prática; e engloba criação de roteiro, sonoplastia, encenação e manipulação de bonecos Mamulengos. Todos os participantes receberão material de apoio para produção e execução das atividades.

Poderão participar jovens e adultos com idade a partir de 12 anos e com interesse em conhecer a aprender sobre o teatro de Mamulengos.

Os conteúdos serão ministrados por Vivian Rau (bonequeira, mamulengueira, brincante e arte educadora), Ricardo Salem (mamulengueiro, ator e brincante), Mestre Moringa (músico, ator brincante) e Cris Alvim (mamulengueira, atriz brincante).

A oficina

A oficina abordará a história e a tradição do boneco Mamulengo no teatro de animação. A partir da técnica do boneco de luva, os participantes terão iniciação prática com a criação de roteiro e encenação.

“Também conhecerão técnicas de manipulação, dublagem e criação de roteiro, criação de dramaturgia musical e efeitos sonoros no Mamulengo. Ao final, os participantes terão condições de criar uma cena curta de teatro com Mamulengos”, explica Vivian Rau.

O Mamulengo é um tipo de teatro de fantoches popular no Nordeste do Brasil, especialmente em Pernambuco. É uma forma de expressão cultural que combina humor, improviso e interação com o público.

Os artistas, conhecidos como mamulengueiros, manipulam bonecos que representam personagens do cotidiano, muitas vezes abordando temas sociais de forma satírica.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e está instalado no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de SJC



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo