Inscrições abertas para a especialização em Educação a Distância na EPT – IFSP

Inscrições vão até 13 de julho

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu/especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica, oferecido pelo Campus São João da Boa Vista, na modalidade EaD, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As inscrições vão até 13 de julho. Podem se candidatar os graduados em curso de nível superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, em qualquer área, que atuam ou que pretendem atuar na Educação Profissional e Tecnológica. A carga horária total do curso é de 360 horas, com 300 horas destinadas às disciplinas e 60 destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso.

Acesse o edital completo e faça sua inscrição: https://www.sbv.ifsp.edu.br/ component/content/article?id= 2248