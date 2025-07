IFSP realiza 1ª etapa do InterIF 2025 com recorde de participação – IFSP

Fase final da maratona de programação acontece em outubro no Campus São Carlos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizou no último sábado, 28 de junho, a primeira etapa do InterIF 2025, a tradicional maratona de programação da Instituição. Em sua 8ª edição, o evento bateu recorde de participação com 262 equipes inscritas, representando 22 campi do IFSP e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), de Portugal.

A fase local aconteceu simultaneamente em todas as unidades participantes, no período das 8h30 às 11h30, com o objetivo de classificar as melhores equipes para a fase final, que será realizada em outubro, na cidade de São Carlos. O evento promove o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e o desenvolvimento técnico entre estudantes da área de Computação.

Destaques da Etapa Local

Entre os destaques da edição estão:

Amigos de Ovo (Campus Barretos): 1º lugar geral, com 10 problemas resolvidos

yield_0 (Campus São Paulo): 2º lugar, com 8 problemas resolvidos

The Last Ifers (Campus Campinas): 3º lugar, também com 8 problemas, mas com maior tempo de resolução

A competição seguiu os moldes da Maratona de Programação da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) e utilizou o sistema BOCA, um ambiente de competições acadêmicas.

Cada equipe foi composta por até três estudantes e um servidor. Durante as três horas de prova, os participantes enfrentaram desafios envolvendo lógica, algoritmos, estruturas de dados e matemática.

Mais do que uma competição, o InterIF é um espaço de integração, cooperação e aprendizagem, envolvendo alunos de todas as regiões do estado. A expectativa agora se volta para a fase final, que reunirá as equipes classificadas nos dias 3 e 4 de outubro, em São Carlos, na disputa pelo título estadual.