Governo de MS discute em Brasília obras federais que vão impulsionar logística do Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com objetivo de qualificar a infraestrutura e logística do Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quinta-feira (3) com o ministro dos Transportes em exercício, George Santoro, em Brasília (DF). Na pauta foram debatidas obras federais que estão em andamento, como a alça para ponte binacional e a pavimentação da BR-419, além de discutida a ferrovia Malha Oeste.

“Estivemos aqui Ministério dos Transportes em Brasília para discutir projetos importantes ao Estado. Entre eles está a ferrovia Malha Oeste, em que as alternativas estão bem encaminhadas para relicitação”, descreveu o governador.

Riedel ainda citou a garantia dos recursos federais para continuidade na pavimentação da BR-419. “Projeto está em andamento. O quarto lote da obra segue em execução de Aquidauana para região Norte, com expectativa de terminar a obra este ano ou no começo de 2026. Depois em sequência o lote 2 e 3 segue para licitação”, completou.

Outra obra discutida com o ministro é a alça de acesso a ponte binacional, que está sendo construída em Porto Murtinho. “O acesso a ponte também segue em execução com recursos (federais) garantidos. Desta maneira vamos consolidando Mato Grosso do Sul, para uma transformação logística importante”, ponderou Riedel.

A alça liga a rodovia BR-267 até a entrada da ponte binacional, contando com a pavimentação de 13 km, além da construção de um centro aduaneiro, trabalho de terraplanagem e acesso elevado à ponte. O investimento será de R$ 472,4 milhões por parte da União, que está à frente da obra.

Esta obra do lado brasileiro vai facilitar o caminho até a ponte binacional, que está sendo construída entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. A estrutura é a porta de entrada da Rota Bioceânica, seguindo para o Paraguai, Argentina, até chegar aos portos chilenos, rumo ao Oceano Pacífico.

“Assim vamos construindo as condições de infraestrutura e logística, para dar competitividade às empresas que estão vindo ao Estado, melhorando os acessos. O resultado é geração de empregos, fortalecimento da economia, novas oportunidades e aumento de renda à nossa população”, concluiu o governador.

Leonardo Rocha e Bruno Chaves, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Chaves