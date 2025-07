GCM recupera moto antes do proprietário perceber furto

Cláudio Souza





Proteção ao Cidadão

Agilidade, eficiência, união de forças e uso de tecnologia de ponta no combate à criminalidade. Nesta quinta-feira (3), equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, com apoio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura e do Helicóptero Águia da Polícia Militar, recuperaram uma motocicleta apenas 55 minutos após o veículo ter sido furtado e antes mesmo do proprietário saber do crime.

O furto foi comunicado às 11h45 por um munícipe que presenciou o furto. As equipes do CSI flagraram os dois criminosos trafegando na contramão, sem capacetes.

Os guardas iniciaram o patrulhamento, com apoio do Helicóptero Águia da PM, e localizaram a motocicleta às 12h40 em uma área de mata no Jardim Limoeiro, na região oeste.

No local, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido e entregue às autoridades policiais. Os dois ladrões não foram localizados.

Às 11h50, CSI flagra ladrões na contramão: 50 minutos depois, moto recuperada | Foto: Divulgação

Surpresa e agradecimento

Quando os guardas avisaram o proprietário sobre a recuperação de sua motocicleta, ele agradeceu e se mostrou surpreso, já que nem tinha percebido que a mesma havia sido furtada.

Todos se dirigiram à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e formalizado o Auto de Exibição, Apreensão e Entrega do veículo, que foi restituído ao dono.

Agilidade e eficiência

A ação desta quinta reforça a eficácia do programa São José Unida, que promove a atuação integrada entre forças de segurança municipais, estaduais e federais, aliada à tecnologia e inteligência do CSI, com foco na prevenção, resposta rápida e redução da criminalidade.

Desde a implantação do CSI em 2021, já foram recuperados 770 veículos.

Criminalidade em queda

Os índices de roubos e furtos de carros e motos também tem caído vertiginosamente desde a implantação do programa São José Unida em 2017.

Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registrados 30 roubos de veículos, o que representa redução de 37,5% em relação aos 48 do mesmo período de 2024 e queda de 91% quanto aos 341 de 2016.

Em relação aos furtos de veículos, foram 282 de janeiro a maio de 2025 contra 890 do mesmo período de 2016, uma diminuição de 68%.

Os índices de maio foram divulgados nesta segunda-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Saiba mais.



MAIS NOTÍCIAS



Proteção ao Cidadão