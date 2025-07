Posted on

A Unidade de Vigilância de Zoonoses UVZ), o antigo Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), iniciará a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos de maneira descentralizada. com a ampliação do posto fixo de vacinação, oferecendo acesso mais fácil e direto à imunização diretamente nos bairros. O primeiro bairro contemplado com essa ação será […]