FCCR realiza novo encontro para debater política cultural

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo realizou, na tarde desta terça-feira (1º), a quinta reunião estratégica para a construção do Plano Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural de São José dos Campos.

A atividade, realizada virtualmente, contou com a presença de representantes da comissão composta por sete membros do poder público e sete da sociedade civil.

A Fundação Cultural iniciou, em 2024, os estudos para a construção da nova política cultural da cidade. Neste ano, a instituição nomeou a comissão para discutir ideias e possibilidades para o setor cultural nos próximos 10 anos, contando com a participação da sociedade civil no processo de elaboração do Plano Municipal de Cultura de São José dos Campos.

Na reunião desta terça-feira, os participantes discutiram o cronograma de encontros públicos para apresentação do quadro cultural e do funcionamento dos trabalhos a acontecer no decorrer do segundo semestre de 2025.

O trabalho da comissão terminará após a conclusão das redações das minutas dos projetos de lei do Plano Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural.



