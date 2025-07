Ex-atendida da Fundhas e Cephas lança livro de poesias

Posted on

A Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá – SMT encerrou a semana comemorativa ao dia Mundial do Turismo com Moção de Aplausos aos colabores do setor. Ao todo, mais de 60 profissionais entre turismólogos, guias de turismo gestores, representante do Trade Turístico, servidores e colaboradores do setor turístico de Cuiabá, foram homenageados na noite de […]