Creas atende 92 mulheres em situação de violência no primeiro semestre – Prefeitura Municipal de Ubatuba

De acordo com os dados extraídos do Relatório Mensal de Atendimentos (RMA), no primeiro semestre de 2025, o Centro de Referência Especializado De Assistência Social – Creas atendeu 92 mulheres em situação de violência doméstica, psicológica, física, patrimonial ou sexual. Dessas, 39 seguem em acompanhamento pelo órgão. Esses números demonstram a importância da atuação contínua da rede socioassistencial na proteção e no fortalecimento dessas mulheres.

O Creas de Ubatuba realiza um trabalho de proteção e garantia de direitos para mulheres em situação de violência. Por meio da Proteção Social Especial de Média Complexidade, o equipamento oferece acompanhamento psicossocial, orientação e encaminhamentos à rede de serviços — sempre com respeito à autonomia da mulher.

“É importante destacar que o serviço ofertado pelo Creas é de caráter espontâneo, ou seja, a mulher tem o direito de aceitar ou não o acompanhamento oferecido, conforme prevê a legislação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O atendimento é feito com escuta qualificada, sigilo e absoluto respeito às decisões da mulher”, explicou a coordenadora do Creas, Marina Gregório.

O CREAS atua de forma articulada com o CRAS, Delegacia da Mulher, Saúde, Ministério Público, Judiciário, entre outros serviços, promovendo o acesso à rede de proteção e auxiliando na construção de caminhos para a superação da situação de violência.

“Nosso compromisso é com o acolhimento, o respeito e a reconstrução de vínculos. O CREAS está à disposição para orientar e apoiar mulheres que estejam vivenciando qualquer forma de violência”, afirmou Marina.

Para esclarecer dúvidas ou para buscar apoio, é possível entrar em contato com o CREAS Ubatuba pelo telefone 3833-3316 , ou atendimento presencial na rua Maranhão, 279, Centro. O acolhimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.