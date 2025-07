City Tour tem vagas esgotadas – Agência de Notícias

Secretaria do Turismo retomará o projeto no mês de agosto

O City Tour 2025, realizado gratuitamente pela Secretaria do Turismo (Setur) de Sorocaba, tem sua última edição do mês de julho neste sábado (5) às 14h, e domingo (6), às 9h. As vagas foram esgotadas em dois dias e o projeto será retomado nos dias 9 e 10 de agosto.

Durante esse mês de julho, as baixas temperaturas tornam o passeio menos confortável, principalmente para os idosos. Por essa razão, o ônibus do City Tour estará, de 8 de julho a 3 de agosto, na 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família , no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista, onde os servidores estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e oferecer mais informações.

Lançado oficialmente em abril de 2025, o projeto já ofereceu passeios para 939 pessoas, enquanto o site de inscrições já foi acessado 2.955 vezes por interessados. O intuito da iniciativa é manter viva a história da cidade, por meio da divulgação de seus pontos turísticos, históricos e culturais, com roteiros que encantam pela riqueza cultural e arquitetônica.

A Casa do Turista está localizada na Rua Ana Monteiro de Carvalho, 50, no bairro Santa Rosália. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3233-2043 ou ainda pelo e-mail: [email protected].