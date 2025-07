Circuito Ubatuba Pro Surf inicia atividades nesta sexta, dia 4 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A praia de Itamambuca será o foco do surfe no Brasil durante o mês de julho. Além de sediar a 1ª etapa do Ubatuba Pro Surf 2025, o maior campeonato municipal de surfe do mundo, entre os dias 4 e 6, o local também receberá duas competições nacionais promovidas pela Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf).

Organizado pela Associação Ubatuba de Surf (AUS) com apoio da Prefeitura de Ubatuba, o Ubatuba Pro Surf reúne mais de 200 atletas em categorias que vão do Petit (Sub-10) até os veteranos da Highlanders (60+). A edição de 2025 traz como novidade o retorno da categoria Open Pranchinha, que substitui a Long Open no cronograma oficial.

“Ubatuba vive o surfe como parte da sua identidade cultural e esportiva. Ter o calendário de julho repleto de competições, desde o circuito municipal até as etapas do campeonato brasileiro, reforça o protagonismo da nossa cidade no cenário nacional. Esses eventos movimentam a economia, fortalecem o turismo esportivo e revelam novos talentos”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Além das disputas, o evento contará com ações ambientais, atividades paralelas, cobertura fotográfica, audiovisual e transmissão ao vivo pelo perfil oficial da AUS no Instagram: @associacaoubatubasurf.

“Essa primeira etapa simboliza mais que o início de um campeonato. É a celebração da história, da identidade e do talento que Ubatuba representa no surfe brasileiro”, destacou o presidente da AUS, Cleiton Félix.

Calendário de Surf na Praia de Itamambuca

Após o Ubatuba Pro Surf, a Praia de Itamambuca será sede de duas etapas dos campeonatos do calendário nacional:

– 17 a 20 de julho – Taça Brasil CBSurf – etapa válida pelo ranking nacional

– 22 a 28 de julho – Dream Tour CBSurf – etapa da elite do surfe brasileiro

– 29 a 31 de julho – Surf Attack 2025