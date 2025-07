Campus São Paulo sedia etapa final da Caravana das Juventudes – IFSP

Evento celebra os 20 anos da Política Nacional de Juventude e marca mobilização nacional com ações voltadas às juventudes

O Campus São Paulo sediou, nesta quinta-feira (3), a etapa final da Caravana das Juventudes, iniciativa que percorreu 13 estados para comemorar os 20 anos da Política Nacional de Juventude. Coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e em parceria com o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), a ação contou com o apoio do IFSP em sua passagem pela capital paulista.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, participou do evento e agradeceu à comunidade do IFSP pela recepção. “Estamos encerrando uma jornada de caravanas pelo Brasil, aqui no estado de São Paulo, para discutir temas relacionados à juventude, como as políticas do Pé-de-Meia, do ID Jovem, do UniParaTodos, da Juventude Negra Viva, e dialogar com os jovens do nosso país sobre os desafios do tempo presente”, afirmou.

Durante o evento, o ministro destacou um marco importante: o programa Identidade Jovem (ID Jovem), que garante benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual, atingiu a marca de um milhão de jovens inscritos.

Representando os movimentos sociais, Gabriela Paulus, presidente da Juventude Socialista Brasileira, reforçou a importância do protagonismo juvenil nas discussões. “Estamos aqui para somar, construir coletivamente, debater e entender as necessidades dos jovens secundaristas e universitários”, pontuou.

Ricardo Agostinho, chefe de gabinete do IFSP, ressaltou o papel estratégico da Política Nacional de Juventude para o desenvolvimento do país. “É uma política essencial para um Brasil que precisa crescer, se desenvolver e dar autonomia aos jovens, para que atuem no mundo do trabalho e no convívio social, contribuindo para uma nação mais justa e com perspectivas reais de futuro para a juventude”, disse.

A etapa realizada no IFSP encerrou uma mobilização nacional que passou por todas as regiões do país. As edições anteriores da Caravana aconteceram nas seguintes cidades: Fortaleza (CE), Macapá (AP), Salvador (BA), Bacabal (MA), Curitiba (PR), Marituba (PA), Campo Grande (MS), Patos (PB), Boa Vista (RR), Palmas (TO), Natal (RN), Niterói (RJ) e São Paulo (SP).