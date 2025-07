CAE publica retificação em edital para escolha de representantes – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Ubatuba publicou, na quarta-feira, 2, uma retificação no Edital 001/2025, que trata do processo de escolha dos novos representantes do Conselho para o mandato que se estenderá de 5 de agosto de 2025 a 4 de agosto de 2029.

A retificação foi necessária após a identificação de um equívoco na numeração dos componentes a serem eleitos, sem que houvesse qualquer alteração no processo em si e sem comprometer nem o andamento, nem a validade do processo – apenas um ajuste pontual e técnico. As inscrições seguem normalmente até o dia 11 de agosto de 2025.

O edital visa garantir a ampla participação da comunidade escolar e da sociedade civil no acompanhamento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município.

“O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão permanente, de caráter fiscalizador e consultivo, composto por membros da sociedade civil que atuam de forma voluntária. Ele tem como principal objetivo acompanhar e fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo alimentos de qualidade aos estudantes e a correta aplicação dos recursos públicos”, destacou a presidente do CAE, Fernanda Alves Pereira de Souza

Serão escolhidos representantes de:

Pais de alunos da Rede Municipal de Ensino;

Trabalhadores da Educação pública municipal;

Membros de entidade civil organizada.

Para conferir o trâmite para cada representatividade, basta acessar os documentos:

https://www.ubatuba.sp.gov.br/diariooficial/edital_01-2025_de_2025-14/

https://www.ubatuba.sp.gov.br/diariooficial/edital_001-2025_de_2025/