ASSISTIR AO VIVO Vasco x Montevideo Wanderers Amistoso Internacional, HOJE (05), PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES . Assim, a partida entre Vasco x Montevideo Wanderers Amistosos que acontece HOJE (05), é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Vasco x Montevideo Wanderers: horário, escalações e onde assistir ao amistoso da Vitória Cup

O Vasco da Gama volta a campo neste sábado, 5 de julho de 2025, às 17h (horário de Brasília), para encarar o Montevideo Wanderers, do Uruguai, em amistoso válido pela Vitória Cup. A partida será realizada na Arena das Dunas, em Natal, e serve como preparação para a retomada do Brasileirão após a pausa no calendário.

Esse será o primeiro compromisso da equipe cruzmaltina desde a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, no dia 5 de junho. Já o time uruguaio chega em ritmo de competição, vindo de vitória recente no Campeonato Uruguaio.

ASSISTIR AO VIVO Jamaica x Trinidad and Tobago Amistoso Internacional, HOJE (28), PALPITES, NOTÍCIAS

ASSISTIR AO VIVO ASEAN All-Stars x Manchester United Amistoso Internacional, HOJE (28), PALPITES, NOTÍCIAS

🟦 Como chega o Vasco

Após um mês de recesso, o Vasco retornou aos treinamentos com foco na reestruturação física e tática para a sequência da Série A. A equipe comandada por Fernando Diniz tenta manter o embalo da boa atuação diante do São Paulo. No entanto, a principal dúvida para o duelo é o meia Philippe Coutinho, que está em processo de rescisão contratual com o Aston Villa e pode nem entrar em campo.

O jogo também servirá como vitrine para novos nomes que vêm ganhando espaço, como Rayan e Nuno Moreira, que podem começar entre os titulares.

⚫ Como chega o Montevideo Wanderers

O Montevideo Wanderers vem de uma temporada sem brilho no futebol uruguaio, tendo encerrado precocemente sua participação na liga local. Apesar disso, a equipe comandada por Alejandro Apud chega com ritmo de jogo, já que disputou sua última partida oficial no sábado anterior (28/06), vencendo o Liverpool Montevideo por 2 a 1.

Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos, o Wanderers pretende surpreender o Vasco, apostando na consistência defensiva e no entrosamento de seu elenco.

ASSISTIR AO VIVO Senegal x Togo Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (25/03) – ESCALAÇÕES E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Camarões x Líbia Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (25/03) – ESCALAÇÕES E PALPITES

✅ Prováveis escalações

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Jair; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti

Técnico: Fernando Diniz

Montevideo Wanderers:

Jhony da Silva; Queiroz, Pablo Lima, García, Zazpe e Teuten; Cerro, Lima, Martín Suárez; Nicolás Ferreira e Zeballos

Técnico: Alejandro Apud

📺 Onde assistir a Vasco x Montevideo Wanderers

O amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers terá transmissão ao vivo pelo Premiere (canal pay-per-view) e também pelo canal Goat no YouTube, oferecendo opções para quem quer acompanhar em diferentes plataformas. O portal 365Scores fará a cobertura em tempo real, com estatísticas, escalações e lances minuto a minuto.

🗓️ Ficha técnica da partida

Data: 5 de julho de 2025

5 de julho de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Arena das Dunas, Natal (RN)

Arena das Dunas, Natal (RN) Transmissão: Premiere, Goat (YouTube), 365Scores

O confronto marca o reencontro do Vasco com a torcida em meio à preparação para a volta dos jogos oficiais. Além disso, será uma oportunidade de observação de jogadores e ajustes no time titular. Para o Montevideo Wanderers, a partida representa visibilidade internacional e chance de medir forças com um clube tradicional do futebol brasileiro.

Tags: Vasco, Montevideo Wanderers, amistoso, Vitória Cup, onde assistir Vasco hoje, Arena das Dunas, futebol internacional, escalação do Vasco.

Tags: #ManchesterUnited #ASEANAllStars #AmistosoInternacional #MaybankChallengeCup #FutebolInternacional #RubenAmorim #BrunoFernandes #OndeAssistir #PréviaDoJogo