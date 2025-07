Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 4 de julho

Nesta sexta-feira (3/7), as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento das nuvens, especialmente no Leste de Minas Gerais, em função do fluxo de umidade oriundo do mar em direção ao continente. Esse cenário deve se estender nos próximos dias, devido a um sistema de alta pressão. O frio deve permanecer em Minas Gerais nos próximos dias, havendo previsão de geada em pontos isolados no Sul do estado na madrugada do próximo sábado.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).