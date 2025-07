Secretaria de Esportes abre inscrições para colônia de férias na próxima terça-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O horário de inscrição será divulgado nas redes sociais de cada equipamento esportivo – Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes vai abrir as inscrições para a colônia de férias em vários pontos da cidade na próxima terça-feira (8/7). A faixa etária varia em cada equipamento esportivo, com opções para quem tem a partir de 4 anos. O horário de inscrição será divulgado nas redes sociais de cada equipamento esportivo.

– Este é um período muito aguardado pelos pais e pelas crianças. A colônia de férias possibilita momentos de muita diversão e integração entre os pequenos. É uma oportunidade única e que atrai cada vez mais pessoas interessadas. Esperamos conseguir ultrapassar os cerca de 7 mil inscritos da última edição – disse o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Para a inscrição, o responsável legal deve comparecer à secretaria do local com as cópias da identidade da criança e do responsável, além do comprovante de residência. No Parque Olímpico da Barra, as inscrições serão on-line a partir das 8h. O link estará disponível no Instagram do local. As vagas são limitadas.

Na Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz, as inscrições estarão abertas entre a quarta-feira (9/7) e sexta-feira (11/7) e, na outra semana, do dia 15 até 17.

Nas Vilas Olímpicas de Ramos, do Encantado e do Alemão, a colônia de férias será somente para alunos já matriculados nas aulas regulares.

A colônia de férias é realizada nos equipamentos esportivos da Prefeitura do Rio de terça a sexta-feira, entre os dias 22 de julho e 1º de agosto. Estão programadas diversas atividades, como: futebol, pique, queimado, vôlei, basquete, atividades aquáticas, gincanas, etc.

Na última edição, o programa contou com a participação de cerca de sete mil pessoas.

Confira toda a programação abaixo:

– Centro Esportivo Miécimo da Silva: Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

Faixa etária: 5 a 13 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 8h às 11h e 14h às 17h

– CIAD (apenas para PCDs): Av. Presidente Vargas, 1997, 3º andar – Centro

Faixa etária: a partir de 4 anos

Horário da colônia: 9h às 12h

– Cidade das Crianças: 1 Rodovia Rio- Santos Km 0 – Santa Cruz

Faixa etária: 5 a 13 anos

Horário da colônia: 8h30 às 11h30

– GREIP: Rua Santa Engrácia, s/n – Penha

Faixa etária: 6 a 12 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 8h às 11h30

– Parque das Vizinhanças de Ramos: Av. Guanabara, s/n – Ramos

Faixa etária: a partir de 6 anos, com atividades também para adultos (apenas para alunos já inscritos)

Horário da colônia: 7h às 11h

– Parque Machado de Assis: Rua do Pinto, 100 – Santo Cristo

Faixa etária: 6 a 14 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 9h às 11h30

– Parque Radical de Deodoro: Estrada Marechal Alencastro 1357 – Ricardo de Albuquerque

Faixa etária: 7 a 14 anos

Horário da colônia: 8h às 12h

– Parque das Vizinhanças Dias Gomes: Estrada do Camboatá, s/n – Deodoro

Faixa etária: a partir de 5 anos

Horário da colônia: 8h às 12h

– Parque Olímpico da Barra (inscrições on-line): Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca

Faixa etária: 6 a 14 anos

Horário da colônia: 9h às 12h

– Vila Olímpica Aldo Miccolis (Encantado): Rua Bento Gonçalves, 457 – Encantado

Faixa etária: 5 até 14 anos (exclusivo para alunos), com atividades também para adultos

Horário da colônia: 14h às 17h

– Vila Olímpica Artur da Távola: Rua Visconde de Santa Isabel, s/n – Vila Isabel

Faixa etária: 5 a 11 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 8h às 12h

– Vila Olímpica Clara Nunes: Rua Pedro Jório, 528 – Coelho Neto

Faixa etária: 5 a 15 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 9h às 12h e 13h às 16h

– Vila Olímpica Radialista “Apolinho” Washington Rodrigues: Rua da União, s/n – Gamboa

Faixa etária: a partir de 6 anos

Horário da colônia: 7h30 às 9h para adultos, e 9h às 12h para crianças

– Vila Olímpica da Mangueira: Rua Santos Melo, 73 – Mangueira

Faixa etária: 4 a 15 anos, com aulas normais para adultos

Horário da colônia: 8h30 às 11h30

– Vila Olímpica Adílio: Av. Presidente João Goulart, s/n – Vidigal

Faixa etária: 5 até 12 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 9h às 12h

– Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro: Rua Bidu Saião, s/n° – Guaratiba

Faixa etária: 4 até 13 anos, PCDs a partir de 4 anos, além de atividades também para adultos acima de 18 anos

Horário da colônia: 15h às 17h

– Vila Olímpica Félix Miélli Venerando: Rua Ururaí, s/n – Honório Gurgel

Faixa etária: 4 a 13 anos

Horário da colônia: 8h às 12h

– Vila Olímpica Ivanir de Mello: Rua Aripuá, s/n° – Ricardo de Albuquerque

Faixa etária: 5 a 13 anos, com atividades para adultos

Horário da colônia: 8h30 às 11h30

– Vila Olímpica Jorginho da SOS: Estrada do Itararé, 460 – Ramos

Faixa etária: 6 a 12 anos (apenas para alunos), com atividades também para adultos

Horário da colônia: 7h às 10h (adultos) e 14h às 17h (crianças)

– Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho: Rua Paulino do Sacramento, s/n – Vila Kennedy

Faixa etária: 5 a 11 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 8h30 às 11h30

– Vila Olímpica Mané Garrincha: Rua Carlos Seixas, s/n – Caju

Faixa etária: 5 a 13 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 7h30 às 8h30 (adultos) e 13h às 15h (crianças)

– Vila Olímpica Mestre André: Rua Marechal Falcão da Frota, 1782 – Padre Miguel

Faixa etária: 4 a 12 anos

Horário da colônia: 9h às 12h

– Vila Olímpica Municipal Seu Amaro:Rua Tancredo Neves, s/n – Maré

Faixa etária: a partir de 4 anos, com atividades para adultos

Horário da colônia: 9h30 até 17h

– Vila Olímpica Nilton Santos: Estrada do Rio Jequiá, s/n – Ilha do Governador

Faixa etária: 5 até 13 anos, com atividades para adultos

Horário da colônia: 7h às 10h

– Vila Olímpica Oscar Schmidt: Estrada do Matadouro, s/n – Santa Cruz

Faixa etária: a partir de 5 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 14h às 17h

– Vila Olímpica Polo Jardim Bangu: Rua Roque Barbosa, s/n – Bangu

Faixa etária: 5 a 16 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 9h às 11h

– Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino (Mato Alto): Rua Cândido Benício, 2973 – Jacarepaguá

Faixa etária: a partir de 4 anos, com atividades também para adultos

Horário da colônia: 8h às 11h e 14h às 17h

– Vila Olímpica Waldir Pereira “Didi”: Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 35 – Recreio dos Bandeirantes

Faixa etária: 6 a 17 anos

Horário da colônia: 14h30 às 17h30