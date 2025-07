São José em ação nos Jogos Regionais em várias modalidades

Nei José Sant’Anna





As competições dos Jogos Regionais em São José dos Campos têm início nesta sexta-feira (4), a partir das 10h, com partidas em diversas modalidades e locais da cidade. A delegação joseense, anfitriã desta 67ª edição, estreia com força total já no primeiro dia do evento.

O comitê organizador divulgou a programação dos 3 primeiros dias, já disponível no site oficial do evento.

A estreia do futebol masculino será às 10h no Centro Poliesportivo João Carlos de Oliveira (João do Pulo), no Jardim Satélite, contra a equipe de Piquete. No mesmo horário, a equipe de malha enfrenta Jacareí na raia da Assem, no Jardim Satélite.

Ainda na manhã de sexta, ocorre o congresso específico da ginástica rítmica, no período da tarde, às 14h, haverá a primeira competição da modalidade, com a apresentação da categoria 14 anos.

À tarde, a disputa continua no badminton, no Ginásio de Esportes da Vila Maria, com dois jogos da equipe joseense: às 14h contra Jacareí e às 15h contra adversário ainda indefinido.

À noite, o vôlei joga no Ginásio do Sesi, com a equipe feminina enfrentando Santa Branca às 18h e, em seguida, o time masculino jogando contra Itaquaquecetuba, às 19h.

Sábado recheado de confrontos

No sábado (5), a programação começa cedo com as disputas por equipe do judô, a partir das 9h, no Ginásio do Sesi. À tarde, o biribol movimenta Pindamonhangaba, com o confronto entre os donos da casa e São José às 13h.

Também à tarde, a partir das 14h, a categoria livre da ginástica rítmica entra em cena com apresentações individuais com maças e o conjunto.

O futebol volta ao campo às 15h, com o duelo entre Taubaté e São José dos Campos no campo do Eugênio de Melo. À noite, o vôlei novamente entra em quadra no Ginásio Cidade Jardim: às 18h o feminino encara São Sebastião e às 19h o masculino enfrenta Santa Branca.

Domingo de agenda cheia

O domingo (6) será um dos dias mais movimentados da competição. O judô segue com as provas individuais no Sesi, a partir das 9h. No mesmo horário, o badminton volta à quadra em Vila Maria, com São José enfrentando um adversário ainda indefinido.

A malha joseense tem rodada dupla na Assem, com jogos às 10h e 11h15 contra adversários ainda a definir. O basquete 3×3 estreia no Ginásio Lineu de Moura: às 10h, São José encara Poá, e às 12h30, Santa Isabel.

O futebol masculino joga novamente às 15h contra Arujá, no campo do Eugênio de Melo. No mesmo horário, o tênis de mesa enfrenta Caçapava no Centro Comunitário do Morumbi.

Encerrando o dia, o handebol será atração no Centro Esportivo Mário Weiss, no Vale do Sol. Às 18h, os joseenses enfrentam Santa Isabel pelo masculino, e às 19h15, o confronto será no feminino.

O taekwondo também está na programação, com combates no Centro Poliesportivo de Altos de Santana. Os horários exatos dependem da definição no congresso técnico.



