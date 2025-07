São José abre os Jogos Regionais com festa e espírito esportivo

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos será palco, nesta sexta-feira (4), da cerimônia de abertura da 67ª edição dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. O evento começa às 10h, na Farma Conde Arena (Rua Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias), e marcará o início de uma das maiores competições esportivas do estado.

Após 38 anos, São José volta a sediar os Jogos Regionais, agora como sede principal, recebendo 19 das 24 modalidades em disputa, como atletismo, basquete, capoeira, futsal, ginástica rítmica, judô, natação, taekwondo, vôlei, entre outras. As demais modalidades serão realizadas em Pindamonhangaba (biribol e ginástica artística) e Ferraz de Vasconcelos (damas e xadrez).

A cerimônia de abertura, organizada pela Secretaria de Esportes do Estado e pela Prefeitura de São José dos Campos, contará com o tradicional desfile das delegações e apresentações de ginástica rítmica, taekwondo e da equipe da terceira idade de São José.

Cerca de 4.000 atletas de 33 municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Alto Tietê participarão dos jogos, que seguem até o dia 13 de julho, em 26 praças esportivas da cidade.

A delegação joseense, que busca o 12º título consecutivo da competição, é a maior do evento, com 583 integrantes — sendo 449 atletas, 249 mulheres e 200 homens — que representarão o município em 24 modalidades.

Um dos momentos mais aguardados será a entrada da tocha dos jogos, conduzida pela ex-nadadora olímpica Fabíola Molina, multicampeã brasileira e atleta que representou o município por mais de 20 anos em competições como Jogos Regionais e Abertos. A cerimônia também prestará homenagens a grandes nomes do esporte joseense.

Autoridades do governo do Estado, prefeitos e representantes das cidades co-sedes estarão presentes no evento.

Os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”.

A programação completa dos jogos, locais das competições e resultados serão divulgados diariamente no site oficial do evento.

A cerimônia de abertura terá transmissão do Canal Arquibancada Esporte Clube, neste link.



