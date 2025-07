RioLuz entrega 18 túneis da cidade modernizados com tecnologia LED – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Túnel do Pasmado, em Botafogo, foi um dos que passaram por modernização na iluminação. Foto: Ane Ferreira

A Prefeitura do Rio, por meio da RioLuz, concluiu a modernização da iluminação dos 18 túneis da cidade, dentro do programa Luz Maravilha. As vias receberam luminárias com a tecnologia LED, que proporciona maior luminosidade, mais segurança e redução nos custos de manutenção.

Ao todo, foram instalados 9.916 pontos de LED, iluminando mais de 13 quilômetros de túneis em diferentes regiões da cidade. A modernização incluiu a substituição de luminárias antigas por novas de LED, além de instalação de eletrocalhas, cabeamento, comandos e proteções contra furtos.

O processo de modernização começou em 2021, com a implantação do novo sistema de iluminação no primeiro túnel, o Zuzu Angel, e foi ampliado progressivamente até atingir toda a malha de túneis da cidade.

Para se ter uma ideia, a extensão total iluminada pela RioLuz equivale a um trajeto de aproximadamente 13 km, a mesma distância entre o Aterro do Flamengo e o Recreio dos Bandeirantes, ou do Maracanã até o Aeroporto do Galeão.

– A entrega da iluminação LED em todos os túneis da cidade representa um marco histórico para a RioLuz. É um avanço significativo em tecnologia e segurança viária. Essa conquista reforça o compromisso da empresa com a modernização da cidade e com o bem-estar da população – , destaca Rafael Thompson, presidente da RioLuz.

Uma curiosidade: A maior concentração de projetores na entrada dos túneis ajuda a reduzir o impacto da transição de claridade na visão dos motoristas. E o mesmo acontece na saída dos túneis com a redução de projetores.

O programa Luz Maravilha já modernizou mais de 521 mil luminárias na cidade do Rio e é um dos maiores projetos de modernização da iluminação pública do país. A luz de LED transforma a paisagem urbana com mais tecnologia, eficiência e segurança para a população carioca.

Túneis modernizados:

1. Major Vaz – Copacabana: 204 LED | 220 m

2. João Ricardo – Gamboa: 182 LED | 293 m

3. Santa Bárbara – Catumbi/Laranjeiras: 862 LED | 1.327 m

4. Martim de Sá (Frei Caneca) – Catumbi/Fátima: 175 LED | 304 m

5. Billy Blanco – Barra da Tijuca: 60 LED | 670 m

6. Rebouças – Rio Comprido/Cosme Velho/Lagoa: 2.704 LED | 2.800 m

7. Noel Rosa – Riachuelo/Vila Isabel: 863 LED | 720 m

8. Alaor Prata – Copacabana/Botafogo: 233 LED | 182 m

9. Zuzu Angel – Gávea/São Conrado: 1.030 LED | 1.522 m

10. Rafael Mascarenhas – Gávea: 200 LED | 500 m

11. Sá Freire Alvim – Copacabana: 675 LED | 326 m

12. São Conrado / Pepino – São Conrado: 369 LED | 1.250 m

13. Joá (sentido São Conrado) – Barra da Tijuca: 360 LED | 3.100 m

14. Grota Funda – Guaratiba/Recreio: 760 LED | 1.112 m

15. Rua Alice – Laranjeiras: 76 LED | 229 m

16. Pasmado – Botafogo: 501 LED | 220 m

17. Eng. Coelho Cintra – Leme: 330 LED | 250 m

18. Eng. Marques Porto – Leme 330 LED | 250 m