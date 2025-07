Rio recebe decoração especial para a Cúpula do BRICS, com mensagem de boas-vindas em nove línguas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Para garantir correção linguística e respeito às especificidades culturais, a Prefeitura consultou as embaixadas dos países envolvidos – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A cidade do Rio de Janeiro já está com uma ambientação urbana temática em preparação para a Cúpula do BRICS. A Prefeitura instalou elementos de sinalização visual em pontos estratégicos, nos trajetos por onde circularão as delegações internacionais. Desde sábado (28/6), banners institucionais com mensagens de boas-vindas aos chefes de Estado dos países-membros podem ser vistos nas imediações do Museu de Arte Moderna (MAM), na altura do Monumento aos Pracinhas, e na Avenida Vinte de Janeiro, principal via de acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Os eventos do BRICS no Rio começaram na segunda-feira (30/6) e terminam no dia 7 de julho.

A comunicação visual foi planejada com foco direto nas delegações estrangeiras, com a palavra “bem-vindo” escrita nas línguas oficiais dos 11 países que atualmente compõem o BRICS — um total de nove idiomas diferentes: em árabe, para Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos; em mandarim, para a China; em persa, para o Irã; em amárico, para a Etiópia; em hindi, para a Índia; em russo (com alfabeto cirílico), para a Rússia; em bahasa indonésio, para a Indonésia; em inglês, para a África do Sul; e em português, para o Brasil. As mensagens estão acompanhadas das bandeiras nacionais de cada país.

Para garantir correção linguística e respeito às especificidades culturais, o Departamento de Relações Internacionais da Prefeitura consultou as embaixadas dos países envolvidos. O cuidado com os detalhes gráficos foi essencial em idiomas que exigem formatos não convencionais de leitura. A embaixada do Irã, por exemplo, recomendou o uso da fonte oficial “B Nazanin” nos banners em persa. Já em árabe, como a escrita tradicional é horizontal e da direita para a esquerda, a adaptação para os banners verticais seguiu a convenção gráfica mais apropriada: a disposição das letras ou palavras uma abaixo da outra, mantendo o sentido original da leitura. O mesmo cuidado foi adotado nos materiais em amárico e mandarim, garantindo que a mensagem fosse exibida de maneira culturalmente adequada.

A iniciativa reforça o empenho da cidade em oferecer uma recepção atenciosa, respeitosa e à altura da importância internacional do evento.