Prefeitura inicia projeto “Desenvolve Sorocaba – Beleza e Estética” nesta segunda-feira (7) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Sebrae Sorocaba, darão início, nesta segunda-feira (7), ao projeto “Desenvolve Sorocaba – Beleza e Estética”. A ação acontecerá na sede do Sebrae Sorocaba, a partir das 19h.

A novidade tem como foco a mentoria individualizada e estratégica para micro e pequenas empresas do setor de estética e beleza da cidade. Os interessados em participar devem realizar a inscrição por meio do link: https://tinyurl.com/beleza-e-estetica.

O projeto oferece acompanhamento personalizado, com ferramentas práticas e orientações sob medida para ajudar os empreendedores a aumentarem seu faturamento em até 15%. Todas as ações são gratuitas e 100% subsidiadas pela Prefeitura de Sorocaba, reforçando o compromisso com o fortalecimento da economia local e o apoio direto aos pequenos negócios.

Podem participar empresas com CNPJ ativo em Sorocaba, enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Para fazer parte do projeto, os participantes deverão preencher um diagnóstico inicial, participar das atividades programadas e colaborar com pesquisas de avaliação de resultados, fornecendo dados sobre a evolução da gestão e indicadores do projeto.

O Sebrae disponibilizará um gestor exclusivo para atendimento dos participantes, manter uma comunicação ativa sobre o andamento das ações, executar todas as atividades planejadas e preservar, com responsabilidade, a confidencialidade dos dados das empresas envolvidas.

“O projeto ‘Desenvolve Sorocaba – Beleza e Estética’ é uma oportunidade concreta de impulsionar pequenos negócios com apoio técnico gratuito e personalizado. Estamos fortalecendo o empreendedor local e promovendo geração de renda de forma estratégica e inclusiva”, afirma o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

O Sebrae Sorocaba está localizado na Avenida São Paulo, 1.182, no bairro Além Ponte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3316-1666 ou WhatsApp (11) 94576-4206.