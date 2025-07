Prefeitura divulga novo processo seletivo para novas turmas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), divulga, nesta quarta-feira (2), um novo processo seletivo para novas turmas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde.

As vagas ofertadas para quatro Programas de Residência em Saúde são: Residência em Medicina de Família e Comunidade; Residência em Psiquiatria; Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e Residência Multiprofissional em Saúde Mental com ênfase na Atenção Básica.

As vagas são destinadas a profissionais da saúde já graduados e contemplam as seguintes áreas: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Fonoaudiologia, Nutrição e Farmácia.

Os Programas de Residência constituem-se em ensino de pós-graduação Lato Sensu, destinados a profissões em nível superior da área de saúde, sob a forma de curso de especialização.

A Residência possui duração de 24 meses (exceto Psiquiatria que são 36 meses), contabilizando uma carga horária total de 5.760 horas, respeitando-se a carga horária de 60 horas semanais, sendo 80% práticas e 20% teórico-práticas. As atividades são realizadas, predominantemente, nas unidades de saúde de Sorocaba, bem como demais serviços que compõem a rede de saúde locorregional. Os programas de residência médica contam com complementação de bolsa paga pelo Município.

Neste ano, a seleção das vagas ocorrerá via Exame Nacional de Residência (ENARE), por meio da FGV, e os editais, assim como o cronograma do processo seletivo, estão disponíveis no site: https://fgv-enare.web.app/.

As inscrições deverão ser realizadas, conforme orientações e prazos constantes nos editais do ENARE, até o dia 18 de julho. O exame escrito (prova) ocorrerá no dia 19 de outubro.

Os Programas de Residência em Saúde da Prefeitura de Sorocaba têm como objetivo o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico dos envolvidos, bem como a melhoria contínua da assistência à saúde da população.