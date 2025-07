Porto Murtinho apresenta carteira de obras de infraestrutura em reunião na Governadoria – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O município de Porto Murtinho, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta quarta-feira (2) uma lista de obras de infraestrutura em andamento e previstas, durante reunião realizada na Governadoria, em Campo Grande. O prefeito esteve acompanhado por secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a reunião, o governador Eduardo Riedel destacou a importância da parceria com os municípios na construção de um Estado mais inclusivo, levando obras de infraestrutura para a comunidade. No encontro de trabalho ficou acordado que na segunda fase do Programa MS Ativo Municipalismo serão realizados investimentos de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas vias e bairros da cidade.

“Porto Murtinho está em plena expansão, com investimentos privados e projetos públicos caminhando lado a lado. Essa união é o que garante resultados duradouros como as que estão sendo implementadas junto com Rota Bioceânica, destacou Riedel.”

O prefeito Nelson Cintra agradeceu o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa e reforçou que os projetos em andamento são fruto do diálogo permanente e da união de esforços, além de apoiar o desenvolvimento turístico com a Rota Bioceânica.

“Esses investimentos são parte de um projeto mais amplo de fortalecimento da infraestrutura urbana e valorização social da cidade”, declarou o prefeito.

Entre as obras já executadas, destacam-se as reformas parciais nas escolas estaduais José Bonifácio e Antônio Alves de Barros, localizada na Aldeia Alves de Barros. Também já foi concluído um investimento no sistema de abastecimento de água, ampliando a capacidade e a segurança hídrica do município.

Em andamento, seguem os trabalhos de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Salim Cafure e Dom Pepe I, atendendo antigas demandas de mobilidade urbana e prevenção de alagamentos.

A área habitacional também é foco de importantes investimentos. Estão sendo construídas 30unidades habitacionais para substituição de moradias precárias, além de 59 unidades no Residencial Ponta Porã II, também destinadas à substituição de habitações inadequadas, e 30 lotes urbanizados no Loteamento Dom Pepe.

Entre as obras previstas, estão a implantação do balizamento noturno no aeródromo de Porto Murtinho, o que permitirá operações noturnas e maior conectividade aérea, e a construção de 31 unidades habitacionais na Aldeia São João, reforçando o compromisso com as comunidades indígenas da região.

A agenda integra o esforço conjunto entre o município, Governo do Estado e Assembleia Legislativa para garantir infraestrutura adequada, habitação digna e desenvolvimento sustentável dentro da segunda fase do Programa MS Ativo Municipalismo.

A reunião contou ainda com a presença dos dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Rinaldo Modesto, Pedrossian Neto, Roberto Hashioka, Pedro Caravina, Renato Câmara, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende