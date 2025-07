População de Osasco conhece estrutura do IFSP durante audiência pública  – IFSP

Expectativa é de que escolha dos cursos a serem ofertados aconteça nos próximos encontros

Nem mesmo o frio da noite desta quarta-feira, 2 de julho, intimidou a população de Osasco que acompanhou presencialmente a primeira audiência pública para instalação de um campus do Instituto Federal de São Paulo no município. Na ocasião, foi apresentada a estrutura da Instituição, bem como as possibilidades de eixos tecnológicos. A expectativa é de que os cursos a serem ofertados na unidade sejam escolhidos nas próximas duas audiências públicas.

Da esquerda para a direita: o vereador Josias da Juco; o diretor-geral do Campus Osasco do IFSP, Ricardo Coelho; o chefe de gabinete do IFSP, Ricardo Agostinho; o secretário municipal da Educação, José Toste; o deputado estadual Emídio de Souza; e o vereador Éber RochaO chefe de gabinete do IFSP, Ricardo Agostinho, que representou o reitor Silmário Batista dos Santos durante a reunião, exaltou a importância desses encontros junto à comunidade. “Estamos aqui para mostrar à população o que ela pode esperar do nosso trabalho enquanto instituição que oferece educação pública, gratuita e de qualidade”.

Para o diretor-geral do Campus Osasco, Ricardo Coelho, a cidade sentirá, em breve, os efeitos de uma educação de qualidade. “Teremos muitos cursos, desenvolveremos Pesquisa e Extensão e traremos uma oportunidade para Osasco e região de crescimento. São cursos importantes e atualizados, que certamente farão diferença no mundo do trabalho daqui alguns anos”.

O vereador Josias da Juco destacou a alegria em receber uma unidade do IFSP. “Sabemos da importância para essa juventude, que vai se qualificar melhor, se preparar melhor. É um grande presente para a cidade”.

O público acompanhou a audiência atento e otimista. A secretária Layna Gonçalves lembrou que Osasco já possui um campus de uma universidade pública, a Unifesp; no entanto, ela avalia que os moradores da cidade não usufruem da instituição como deveriam e que o IFSP mudará este cenário. “As vagas da Unifesp aqui são ocupadas por estudantes que vêm de fora da cidade, pois o nosso ensino não está capacitando os alunos para ingressarem nessa universidade. Com a chegada do IFSP, os estudantes estarão aptos para ingressarem no ensino superior, tanto na Unifesp quanto no próprio Instituto Federal”, acredita.

A próxima audiência pública para instalação do Campus Osasco do IFSP será realizada no dia 30 de julho, na Câmara Municipal de Osasco. O encontro é aberto a toda a população.