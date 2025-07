Pilar da inclusão e desenvolvimento, cooperativismo cresce e gera mais de 15 mil empregos em MS

O cooperativismo que reúne 137 cooperativas no Estado, e gera mais de 15 mil empregos diretos é pilar de inclusão e desenvolvimento do Estado. O setor impacta positivamente na vida de mais de 660 mil cooperados, o que corresponde a cerca de ¼ da população sul-mato-grossense.

A importância do setor e sua prioridade dentro da estratégia do Governo do Estado, foram destacadas ontem (2) pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Jaime Verruck, durante evento em alusão à Semana do Cooperativismo, realizado na Assembleia Legislativa.

O encontro também foi acompanhado pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico da Semadesc, Rogério Beretta.

O evento acontece por meio da Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, coordenada pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), em parceria com o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (Sistema OCB/MS).

Durante a solenidade, o secretário de Estado, Jaime Verruck destacou que o cooperativismo está dentro da linha de desenvolvimento do Estado.

“Nós acreditamos que todo o processo do cooperativismo ele tem contribuído, sobremaneira, aos indicadores favoráveis do MS”, afirmou. Recentemente, a Semadesc, realizou um MS Day Coop em Cascavel, no Paraná. “Mostramos no MS Day Coop claramente, que existe um transbordamento dos investimentos das cooperativas paranaenses no Mato Grosso do Sul, tanto na expansão de armazenagem, como na industrialização. Temos atualmente, um grande investimento hoje no Estado, que é da Copasul, de R$ 200 milhões em uma indústria de soja que é similar à Coamo. Então, o cooperativismo do Agro está bem avançado na agroindustrialização”, citou elogiando o trabalho da OCB/MS.

O titular da Semadesc acrescentou que o Governo também trabalha para ampliar o desenvolvimento do cooperativismo na área da agricultura familiar.”Existem muitas associações, muitas estruturas, mas nós temos trabalhado fortemente para organizar a agricultura familiar do Estado através do cooperativismo, que nós consideramos isso fundamental”, pontuou.

FCO e crédito

As cooperativas de crédito são outro segmento de forte expansão no Estado. De acordo com o secretário, as entidades já são habilitadas no FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste).

“Hoje, 10% do recurso do FCO é alocado para o setor cooperativo. A OCB tem um pleito para a gente levar isso para 20%, o que já está sendo discutido no FCO. Então hoje o total de recursos é 10% para as cooperativas. E elas aplicam isso muito rápido. Então a ideia é que a gente pudesse também ampliar para o FCO esse número para no mínimo 20%, para ter uma ação mais forte das cooperativas aqui no Estado na área de crédito”, frisou.

O PROCOOP (Programa de desenvolvimento das cooperativas) do Governo feito em parceria com a OCB, também foi ressaltado no evento, como um estímulo ao cooperativismo.

“O Governo do Estado, inclusive, tem um programa de promoção do cooperativismo, porque a gente entende que o cooperativismo faz parte da estratégia de desenvolvimento. O PROCOOP é uma ferramenta do Governo que nós temos para atrair novas cooperativas, criar novas cooperativas”, frisou.

A capacidade que o cooperativismo de gerar o desenvolvimento local, gerando renda para a população foi citado como fundamental pelo titular da Semadesc.

“Isso é a grande diferença. Muitas vezes, no grande empreendimento, que, obviamente, quando ele é instalado, é natural que aqueles recursos saiam. E o cooperativismo não, a reaplicação desse recurso é voltado à economia local. Então, a gente considera o cooperativismo um importante instrumento para que a gente dê continuidade a esse desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, finalizou.

A atuação da bancada estadual foi destacada pelo secretário Verruck assim como o trabalho da frente parlamentar na Assembleia Legislativa. “Termos 100% de deputados que cuidam desse processo cooperativo, é extremamente importante. Então é o reconhecimento do poder legislativo em relação a importantes cooperativas do Mato Grosso do Sul”, enfatizou.

“Hoje são praticamente mais de 15 mil empregos diretos gerados em praticamente todos os municípios, e a nossa ideia é continuar atraindo cooperativas de outro estado para investirem aqui. Vamos também potencializar as nossas cooperativas já existentes para que elas possam crescer. Então, esse ambiente do poder executivo e OCB permite que a gente desenvolva de uma maneira adequada o setor”, salientou.

Rosana Siqueira, Comunicação Semadesc

Foto: Wagner Guimarães/Alems