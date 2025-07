“Pedala Sorocaba” acontece neste domingo (6) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba realizará, neste domingo (6), o “Pedala Sorocaba” 2025. Excepcionalmente nesta edição, a concentração dos ciclistas está marcada para 8h30, no Parque das Águas, e a saída, às 9h. Pessoas de todas as idades terão a oportunidade de aproveitar a manhã, entre amigos e familiares, e pedalar em diferentes vias da cidade, em um percurso de, aproximadamente, 15 km, ida e volta.

Promovido pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio das secretarias de Governo (Segov), Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), Comunicação (Secom) e Mobilidade (Semob), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba, o programa reúne ciclistas e simpatizantes do esporte para um passeio de bicicleta por diferentes pontos da cidade, todo primeiro domingo do mês.

Partindo do Parque das Águas, localizado na Avenida Dom Aguirre, os participantes vão seguir pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, chegando até o Trevo da Vida. Já o trajeto de retorno será pela Avenida Comendador Pereira Inácio, Avenida Juvenal de Campos e Avenida Dom Aguirre, chegando de volta ao Parque das Águas.

Todos os participantes que utilizarem o sistema Integrabike, da Urbes, podem devolver as bicicletas em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra, podendo completar, de forma tranquila, todo o trajeto do passeio. O tempo normal de empréstimo gratuito das bikes é de 1 hora.

Já os agentes de trânsito da Semob dão todo suporte à condução e sinalização do fluxo ao longo do trajeto. Além disso, o Saae/Sorocaba fornecerá água aos participantes, no ponto de partida e chegada.

É recomendado o uso de capacete para participar. Em caso de chuva no horário do passeio, o mesmo será automaticamente cancelado para a segurança de todos, até a próxima edição.