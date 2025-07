Motocicleta furtada é recuperada pela GCM em área de mata no Parque das Paineiras – Agência de Notícias

Posted on

Mercado de trabalho no Rio está aquecido, revelam dados do PNAD Contínua e do Caged – Roberto Moreyra/SMTE O número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho carioca vem crescendo. De acordo com dados do PNAD Contínua, divulgados nesta quinta-feira (29/5) e compilados pelo Observatório do Trabalho Carioca, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda […]