IFSP seleciona estudantes de licenciatura para acesso à plataforma Sabercon – IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria de Ensino e Políticas Estudantis (PRE), torna público o Edital nº 6/2025 de seleção de estudantes de licenciatura do IFSP para concessão de licenças de acesso à Plataforma Sabercon, que disponibiliza diversos conteúdos formativos na área da educação voltados para a prática profissional e pedagógica.

Para participação no processo de seleção, o estudante deve estar regularmente matriculado em curso de licenciatura do IFSP em qualquer área do conhecimento. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas, a serem preenchidas por ordem de inscrição.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico em: https://forms.gle/BHnLYPRkT5hRb67F9. Para ter acesso ao formulário, o candidato deverá estar logado no e-mail institucional do IFSP.

Em caso de desistência, o estudante contemplado com a licença de acesso à plataforma deverá enviar e- mail para , com a devida justificativa, incluindo no campo assunto: “Desistência — nº do Edital”.

Cronograma

Período de inscrição: 07 a 28/07/2025

Divulgação da classificação preliminar: 30/07/2025

Recurso: 31/07/2025

Divulgação do resultado final: 01/08/2025

Sobre a Sabercon — É uma plataforma digital que disponibiliza diversos conteúdos pedagógicos aos profissionais da educação, oportunizando a formação continuada e o aperfeiçoamento profissional.

Os conteúdos da plataforma, disponibilizados por meio de cursos, palestras e documentários, são organizados em coleções temáticas e contam com e-books constituídos como material de apoio. O catálogo de materiais e conteúdos da Plataforma Sabercon pode ser consultado por meio do site: https://www.sabercon.com.br/.

Documentos:

Edital nº6/2025