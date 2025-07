IFSP promove edição especial do Trilha da Ciência para bolsistas do PACTec – IFSP

Evento online orienta estudantes sobre os procedimentos para cadastro e aceite da bolsa via FAI.UFSCar

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) promove, na próxima terça-feira (8), às 17h, uma edição especial do Trilha da Ciência, voltada aos estudantes bolsistas e aos que integram o cadastro de reserva do Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia (PACTec). O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do IFSP no YouTube.

Durante o encontro, serão apresentados os procedimentos necessários para o cadastro dos bolsistas no sistema da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos (FAI.UFSCar) e para o aceite da bolsa.

O PACTec é uma iniciativa da PRP, desenvolvida em parceria com a FAI.UFSCar, com o objetivo de captar recursos para o financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com ênfase na concessão de bolsas estudantis. A principal fonte de financiamento tem sido as Emendas Parlamentares Estaduais, sendo a FAI a entidade responsável pela execução das bolsas.

O programa contou com o apoio direto do professor Eduardo Antonio Modena, que realizou diversas visitas à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para apresentar os projetos aos parlamentares. Como resultado desse esforço, já foram concedidas nove emendas parlamentares e uma décima está em processo de liberação, totalizando R$ 2.592.000,00 em recursos destinados exclusivamente ao pagamento de bolsas estudantis.

Confira abaixo as emendas parlamentares aprovadas:

Deputado(a) Nº da Emenda Valor Thainara Faria 2025.265.66325 R$ 500.000,00 Eduardo Suplicy 2025.272.68048 R$ 250.000,00 Professora Bebel 2025.073.67252 R$ 300.000,00 Professora Bebel 2025.073.67342 R$ 120.000,00 Donato 2025.258.65460 R$ 200.000,00 Simão Pedro 2025.286.64095 R$ 336.000,00 Guilherme Cortez 2025.274.68257 R$ 168.000,00 Beth Sahão 2025.014.67718 R$ 250.000,00 Leonardo Siqueira 2025.277.66590 R$ 300.000,00 Andréa Werner 2025.292.71939 R$ 168.000,00

Total de recursos: R$ 2.592.000,00

O IFSP convida todos os estudantes contemplados ou em lista de espera do PACTec a participarem da transmissão e tirarem suas dúvidas ao vivo.

📅 Data: 8 de julho

🕔 Horário: 17h

📺 Acesse: Canal do IFSP no YouTube