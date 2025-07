Foragido da Justiça ataca equipe do Canil da GCM e acaba detido na Vila Helena – Agência de Notícias

Uma equipe do Canil do Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem de 27 anos, foragido da Justiça, que atacou os guardas após ser surpreendido em atitude suspeita na Vila Helena, Zona Oeste da cidade. O agressor acabou imobilizado pelo cão GCM Apollo, depois que tentou pegar a arma de um dos guardas, em ocorrência às 9h30 desta quarta-feira (2). Com o acusado foram apreendidas 69 porções de cocaína.

Os GCMs faziam patrulhamento preventivo no bairro e, nas proximidades do aeroporto, avistaram um homem que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir em direção a outros indivíduos que estavam no acesso a uma viela.

A equipe abordou o suspeito, que inicialmente se identificou com um nome falso, que não constava em banco de dados de segurança pública. Diante da inconsistência, ele foi questionado, entrou em contradição e chegou a apresentar um documento de identidade que, depois, foi confirmado que não era verdadeiro.

A GCM iniciou a verificação com o cão de faro Apollo, que indicou a presença de bolsa preta escondida em um arbusto próximo. O averiguado reagiu com agressividade e iniciou luta corporal com dois GCMs, na tentativa de fuga. Durante a imobilização, o agressor tentou alcançar a arma de um deles e o cão interveio, imobilizando o suspeito.

Após a contenção, populares tentaram se aproximar de forma hostil para intervir na ação da GCM, sendo que mais uma vez a atuação do cão Apollo foi fundamental para garantir a segurança da equipe e manter o andamento da ocorrência.

O averiguado admitiu que consumiu entorpecentes momentos antes da abordagem e foi conduzido à Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Zona Norte, para receber atendimento médico. Após alta médica, foi encaminhado ao Plantão da Polícia Civil, para registro da ocorrência.

Na unidade policial foi confirmada a verdadeira identidade do acusado, que era foragido do sistema prisional. Ele responderá pelos crimes de falsidade ideológica e resistência, bem como por tráfico de entorpecentes e portar e apresentar documento falso. A droga foi contabilizada e apreendida, enquanto o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.