Festival da Paz começa nesta quinta-feira,3 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba sedia mais uma edição do Festival da Paz a partir desta quinta-feira, 3. O evento integra o calendário cristão do município e vai até sábado, dia 5, na Praça de Eventos da avenida Iperoig. A iniciativa é promovida pelo Conselho de Pastores de Ubatuba em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação de Arte e Cultura (Fundart).

Com o tema “Não é palco, é altar”, o festival contará com apresentações de artistas reconhecidos no cenário gospel nacional, como o cantor Samuel Messias, que sobe ao palco na sexta-feira, 4, e Gisele Nascimento, que encerra a programação no sábado, 5. Ao longo dos três dias, também se apresentam músicos e bandas locais, selecionados por meio de audições, além de grupos de dança e momentos de oração.

A programação tem início todos os dias às 19h40 e segue até as 23h. Entre os destaques locais estão Alice Nes, Andrea e Banda, Natasha Nunes, Pamela Yoshida e Banda, além de outras atrações que se revezam em diferentes horários.

O evento contará, ainda, com uma área de alimentação com barracas organizadas por congregações do município, funcionando das 18h às 23h. Neste ano, a organização também promoverá uma ação de arrecadação de alimentos, com a meta de reunir uma tonelada de donativos a serem destinados a instituições sociais de Ubatuba.

A expectativa é reunir cerca de 15 mil pessoas ao longo da programação.

Confira a programação completa:

Quinta-feira – 3 de julho

19h40 às 19h55 – Banda Pentecostal Cristo para as Nações

20h às 20h10 – Evillyn Alves

20h10 às 20h25 – Andrea e Banda

20h30 às 20h45 – Thiago Luz e Banda

20h45 – Oração Palavra

21h10 – Alice Nes

21h40 – Diversos

22h – Banda Rumo ao Céu

Sexta-feira – 4 de julho

19h40 – Isa Victoria Nova Jerusalém

19h50 às 20h – Dança Jeová Nissi

20h10 às 20h25 – Giu Chagas e Banda

20h30 às 20h45 – Rafael Ayres

20h45 às 21h – Homenagens

21h10 às 21h40 – Pamela Yoshida e Banda

21h40 às 21h55 – Diversos

22h – Samuel Messias

Sábado – 5 de julho