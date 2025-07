Festa do Divino Espírito Santo ocorre no próximo domingo em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo vai ocorrer no próximo domingo (6), em Campo Grande a partir das 8h, no Cotolengo. O governador Eduardo Riedel recebeu a bandeira do Divino nesta tarde (2), na sala de reuniões da Governadoria. Um momento de fé e bênçãos, em uma celebração que faz parte da história do Mato Grosso do Sul.

Vinda de Coxim, a bandeira do Divino já passou por várias instituições em Campo Grande, entre elas a Alems (Assembleia Legislativa de MS), Câmara Municipal, Comando da Polícia Militar e nesta quarta-feira na Governadoria, que é palco de grandes e importantes decisões do Estado.

O governador ao lado da primeira-dama Mônica Riedel recebeu a bandeira, onde os devotos passam por baixo e fazem seu pedido, podendo fazer a sua oferta. No final da celebração ainda ganham uma fitinha para fazer novos pedidos. “É muito gratificante receber a bandeira aqui na Governadoria, neste momento de fé e esperança. Que esta festa tão tradicional continue e leve benção aos sul-mato-grossenses”, disse Riedel.

A Festa do Divino Espirito em Campo Grande ocorre no domingo com o café da manhã coxinense, seguido pela missa e depois o almoço, com o tradicional churrasco. O baile continua até às 18 horas, tendo como atrações musicais: Santiago e Banda e Gregório e Banda.

Os interessados em participar do evento podem entrar nas redes sociais da festa ou entrar em contato no telefone: 67 981129780. A entrada antecipada será de R$ 70,00 e na bilheteria R$ 80,00.

Na quinta-feira (3) a bandeira do Divino Espírito Santo estará no Santuário Perpétuo Socorro, a partir das 19h, para receber as orações, pedidos e momento de fé dos devotos, durante a Missa do Santíssimo.

A Festa do Divino Espírito Santo começou em Coxim há mais de 128 anos, sendo considerada a mais antiga de Mato Grosso do Sul. Com o tempo os próprios moradores de Coxim que vieram para Campo Grande resolveram trazer a tradição e fazer a festa também na cidade. Ela faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A edição da festa em Coxim neste ano vai ocorrer de 11 a 20 de julho, na Catedral São José. Ela trata-se de um culto ao Espírito Santo, realizado em diversos estados brasileiros, em suas diversas manifestações.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm