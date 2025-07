Faltam 30 dias para a 5ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa

A reta final de preparação já começou para a 5ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa, uma das principais provas de rua do Brasil. Com apenas 30 dias para a largada, a Capital está sendo preparada para receber milhares de corredores. As inscrições seguem abertas, no último lote, pelo site www.maratonainternacionaldejoãopessoa.com. Único evento do País com Selo Ouro, a maratona é promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), e será realizada nos dias 2 e 3 de agosto.

A programação da ‘Prova Mais Arretada do Brasil’ será dividida em dois dias. No sábado (2), os corredores poderão participar das provas de 10 km e da meia maratona (21 km). Já no domingo (3), será a vez da prova de 5 km e, para quem busca um desafio ainda maior, da tradicional maratona de 42 km.

Outra novidade são os desafios, que oferecem diversas opções para os corredores. É possível escolher entre quatro combinações: o Desafio 63 km, que reúne a meia maratona e a maratona; o Desafio 52 km, que combina os 10 km com a maratona; o Desafio 26 km, que une a meia maratona e os 5 km; e o Desafio 15 km, formado pelas provas de 10 km e 5 km. Todos os percursos terão largada no Centro de Convenções, localizado no km 5 da PB-008.

“Temos a expectativa de aproximadamente 8 mil atletas participando do evento, sendo pelo menos metade deles de outros estados. É um cenário de grande impacto no turismo local, com reflexos diretos na economia. Além dos competidores, João Pessoa também vai receber familiares, equipes de apoio e visitantes em geral, o que deve resultar em uma expressiva movimentação na cidade durante o período da maratona”, destacou o secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação, Juliano Sucupira.

Estreia em solo paraibano – Na elite da disputa do percurso principal, o curitibano Alan Frank vai estrear em solo paraibano com grandes expectativas. Bicampeão da Rio do Rastro Marathon — prova realizada na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina —, o atleta chega empolgado para encarar os 42 mil metros da edição 2025.

“Estou muito focado, principalmente por ser a minha primeira prova neste segundo semestre. Vai ser a minha estreia em João Pessoa, na Paraíba, e estou esperando um clima bem diferente do que estou acostumado aqui no Sul do Brasil. Mas, independentemente de qualquer coisa, estou indo em busca de um lugar no pódio”, comentou.

Premiação – Somadas as premiações de cada distância, a Maratona Internacional de João Pessoa vai distribuir mais de R$128 mil em premiações. Serão premiados do 1º ao 5º colocados de cada categoria (premiação em dinheiro + troféu) e premiação do 1º ao 5º na faixa etária (detalhes no regulamento da competição). O campeão da Maratona (masculino e feminino) recebe o valor de R$10 mil.